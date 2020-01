La richiesta: «Meno tasse e più rispetto dalle istituzioni»

IL PUNTO DI VISTA

BORGO VALBELLUNA «Il problema non sono solo le nuove norme. Ma manca da parte dello Stato la consapevolezza che queste aziende piccole e medie hanno un valore. Sono l'ossatura portante dell'economia nazionale. Servirebbe una maggior presa di coscienza per valorizzarle e aiutare le nostre attività. Invece ogni giorno ci troviamo davanti a nuovi ostacoli. Nuovi problemi burocratici». Sandro Lavanda è il numero uno del Gruppo Alimentaristi di Confcommercio Belluno, uno che passa le giornate nel suo negozio, con le mani rimboccate e la situazione del commercio nel bellunese non la conosce per sentito dire. «Non, non ci sentiamo vessati ma ci sentiamo incompresi. Sembra che il nostro lavoro non venga considerato. La nostra attività è indispensabile, soprattutto per i piccoli centri. Tutte le novità fiscali e burocratiche sono problemi superabili, quello che non è superabile è l'atteggiamento dello Stato, è disincentivante. Non c'è la vitalità che c'era un tempo. Non c'è l'ottimismo. Io di natura sono ottimista ma continuando con questo sistema uno si rompe un po' le scatole».

DAL DIRE AL FARE

Con l'associazione dei Commercianti Lavanda sta lavorando a un piano da sottoporre alle istituzioni: «Vogliamo essere concreti. Trovare proposte concrete e attuabili». Uno dei punti che finirà nel documento che sarà elaborato nelle prossime settimane riguarderà molto probabilmente il personale: «Il costo del lavoro, nel nostro piccolo, è preponderante, al punto di essere quasi ingestibile. Le piccole aziende hanno poche possibilità di ammortizzare il costo, a differenza di quanto accade per la grande distribuzione. Le procedure per gestirli dal punto di vista fiscale sono difficili e questo ci sottrae tempo da dedicare ai clienti. Per le piccole aziende è un vero e proprio freno. Per le piccole aziende diventa impossibile fare un salto in avanti, non intendo diventare supermercato ma non possiamo, neppure, impegnare la famiglia 365 giorni all'anno per sostenere l'attività. Il costo deve diventare accessibile. Così anche le piccole aziende possono gestirsi meglio».

LE IMPOSTE COMUNALI

Altro punto su cui la sezione alimentaristi è pronta a dire la sua riguarda le imposte comunali. «La pubblicità, l'imposta sui fabbricati e sugli affitti degli immobili, fare in modo che un'azienda possa sopravvivere visto il servizio. Lo spopolamento aumenta. La via d'uscita è quella di eliminare i balzelli. Le idee le elaboreremo e le faremo presenti. Ci aspettiamo un segno di considerazione. Rischiamo di diventare dei bellissimi borghi senza nessuno che ci vive».AZ

