JESOLO «L'ospedale di Jesolo ha dimostrato la sua importanza, ora va potenziato». A ribadirlo è stato il sindaco Valerio Zoggia, domenica scorsa, appena terminati nelle sale dei poliambulatori le prime vaccinazioni anti-Covid. I riferimenti sono tutti per la parabola vissuta dall'ospedale di via Levantina, passata in meno di un anno dal rischio chiusura a ricoprire un ruolo di primo piano nella lotta al virus. «Più volte negli ultimi anni ha detto il sindaco questo ospedale è stato messo in discussione. Abbiamo visto reparti chiudersi e avvertito molto spesso la possibilità che l'intera struttura venisse chiusa. Addirittura per un periodo era circolata l'ipotesi che un gruppo di investitori fosse disposto ad acquistarlo, fortunatamente non è accaduto nulla di questo. Il merito credo sia di quei politici che hanno voluto mantenere la struttura in funzione. E' stata la scelta giusta, che oggi ha permesso al nostro ospedale di risultare fondamentale nella lotta al Covid, per tutta l'area dell0'Ulss4 e per tutta la Regione visto che le persone ricoverate ormai arrivano da varie zone del Veneto».

Ma la scelta di aver destinato la struttura di Jesolo ai malati di Covid, ha permesso di tenere puliti gli altri ospedali che hanno continuato ad erogare i servizi di emergenza urgenza.

«Alla luce di questo ha detto ancora il sindaco mi auguro che l'ospedale venga potenziato ancora di più, diventando davvero il punto di riferimento per la riabilitazione provinciale, accogliendo anche le persone guarite dal Covid che hanno bisogno di seguire un percorso di riabilitativo. E' indispensabile poi potenziare ulteriormente anche il pronto soccorso». Per tutti questi motivi, e come segno di speranza e ringraziamento, oggi alle 12, nel piazzale dell'ospedale, il Comune ha organizzato un concerto dedicato al personale sanitario e alla persone ricoverate con la cantante Sara Righetto. Sempre oggi, dalle 18 alle 19.30, sulla piattaforma Zoom il Coordinamento regionale sanità pubblica ha organizzato una videoconferenza dal tema Assistenza e terapia domiciliare Covid-19 in Veneto: cosa abbiamo imparato in questi mesi. L'introduzione sarà a cura del chirurgo Angelo Giacomazzi, interverranno poi i medici Cristiano Samueli, Diego Caroli, Massimo Manno e Vincenzo Pietratonio con le conclusioni affidate a Salvatore Lihard.

