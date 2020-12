LA RICHIESTA

GAIARINE Sotto organico, come la maggior parte dei comuni italiani, quello di Gaiarine ha indetto qualche mese fa un concorso per un posto di istruttore tecnico di categoria C nell'area edilizia privata-vigilanza. Le risposte sono arrivate da diciotto persone, principalmente residenti nel raggio di una ventina di chilometri. Purtroppo però le prove scritte e orali non si potranno sostenere, perché espressamente vietato dai vigenti Dpcm. «In Comune siamo 16 e questa eventuale nuova assunzione avrebbe portato ossigeno al nostro organico, già in difficoltà dichiara con una certa amarezza il sindaco Diego Zanchetta».

LA SITUAZIONE

«La mia non vuole essere una critica alle decisioni del Governo, ma un invito a riflettere. Un concorso fatto in un paese piccolo come Gaiarine non attirerebbe migliaia di partecipanti come quelli in una grande città, quindi servirebbe una riflessione aggiunge il primo cittadino, un distinguo che vada ad aiutare i comuni in difficoltà di organico e a colmare grande esigenza di poter dare un lavoro a molti giovani che a causa di questo regolamento si trovano impossibilitati a cercare altre soluzioni. Se potessi fare la selezione tra i diciotto iscritti, verrebbero sistemati in una palestra con un distanziamento che andrebbe oltre i dieci metri e per l'eventuale esame orale si potrebbe sentire un candidato al giorno, sempre con i dovuti distanziamenti e le regole a cui ci ha abituato il Covid».

LA LETTERA

Il sindaco del territorio al confine tra Veneto e Friuli ha deciso di prendere carta e penna e di scrivere una lettera aperta al prefetto di Treviso affinché possa farsi portavoce presso il Governo. Un modo per far sì che la sua istanza venga considerata, aprendo di fatto la strada a eventuali casi simili su tutto il territorio nazionale perché i piccoli comuni in carenza di organico possano usufruire di una deroga o di un permesso a indire e organizzare le prove scritte e orali dei concorsi, evitando gli assembramenti. Cosa che ribadisce Zanchetta visto il ridotto numero di partecipanti nelle realtà locali, non dovrebbe essere difficile. Nella lettera il sindaco scrive tra l'altro: «Premetto che Gaiarine è un piccolo paese di poco più di seimila abitanti, collocato al confine con il Friuli Venezia Giulia. Costantemente il personale comunale è tentato dalla possibilità di emigrare nella regione confinante allettato da buste paga più corpose, e quando ciò accade in quanto sindaco trovo una ulteriore difficoltà dovendo garantire la conservazione del posto per almeno quattro-sei mesi, rimanendo nel contempo senza la figura professionale. Siamo costantemente sotto organico e su diverse aree non operiamo più nemmeno in situazioni di emergenza. Facciamo dei veri e propri salti mortali, grazie alla fortuna di avere dei dipendenti che meriterebbero un premio produttività che non riesco a dare loro. Siamo in 16 compresi i vigili urbani (che giocoforza siamo stati costretti a consorziare con altri Comuni avendone soltanto due), l'autista del pulmino, la cuoca dell'asilo e i manutentori. Grazie al buon Dio posso contare su dei volontari che hanno a cuore il paese e, gratuitamente, prestano la loro fondamentale opera. Fino a prima del blocco causato dalla pandemia li gratificavamo con una cena che pagavamo noi dell'amministrazione di tasca nostra prosegue il primo cittadino. Sono seriamente preoccupato. Ritorno alla richiesta iniziale, un'esortazione al Presidente del Consiglio: quando emana i Dpcm faccia un ragionamento sul fatto che svolgere la prova scritta di un concorso con 18 partecipanti non è lo stesso che farlo in realtà dove si presentano migliaia di candidati. Questo potrebbe cambiare le sorti di tante piccole amministrazioni».

Pio Dal Cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA