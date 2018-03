CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICHIESTAFELTRE «Se le Dolomiti dovessero ospitare le olimpiadi invernali del 2026 Feltre non può stare alla finestra ma deve diventare una delle città sede delle olimpiadi». Questa la posizione del capogruppo della Lega Nord di Feltre Alberto Vettoretto il quale esprime pieno appoggio alla proposta della candidatura delle Dolomiti ad ospitare le olimpiadi invernali del 2026. «Ringrazio il governatore Luca Zaia per questa importante iniziativa, che potrebbe portare dei numerosi vantaggi, sia in termine di immagine sia in termine di...