La richiesta di Andrea Ruttar a Gabrielli «Sarebbe opportuno riaprire le indagini»

UDINE Non essere riusciti a trovare un colpevole di questa strage, una delle più gravi se non la più grave di questa zona, è una macchia indelebile. Aveva appena 12 anni Andrea Ruttar quando il padre Adriano, sovrintendente capo della Polizia di Stato, morì insieme agli altri due colleghi in servizio alla Squadra Volante della Questura di Udine nell'esplosione dell'ordigno piazzato davanti a un negozio di telefonia. Ora, a distanza di 20 anni, veste la stessa divisa che indossò il padre, prestando servizio al Commissariato di Cividale del...