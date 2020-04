COMMERCIO

PORDENONE Canone di locazione scontato. A fronte dell'emergenza sanitaria in corso, Ascom-Confcommercio ha inviato a tutti i suoi associati una lettera, redatta con il supporto di un legale, che gli stessi esercenti potranno girare ai locatori. «In questo momento spiega Alberto Marchiori, presidente provinciale di Ascom-Confcommercio c'è un altro problema serio da affrontare: non potendo lavorare, i nostri commercianti sono allo stremo. La maggior parte di loro ha finito la liquidità e pagare l'affitto del negozio, ora più che mai, è diventata un'impresa. Si rischia a questo punto, senza una rivisitazione (momentanea) al ribasso, che buona parte dei canoni non venga più versata».

LA TRATTATIVA

L'associazione di categoria ha impostato le basi, poi la trattativa tra le parti dovrà essere privata. «Su questo aspetto evidenzia Marchiori non vogliamo entrare nel merito. Con la lettera che abbiamo preparato, i nostri commercianti possono chiedere uno scontato di almeno il 20 per cento sul canone mensile che hanno sempre versato. Una misura che dovrà essere concordata almeno sino a fine anno, per essere poi eventualmente rivalutate e ridiscussa. Tutto dipenderà da quando potremo considerarci fuori da questa crisi causata dalla pandemia». Gli esercenti della città sono in ginocchio. Non incassano e, quindi, non hanno più i soldi per far fronte a nessuna impegno economico assunto. «Ci sono associati allarga le braccia Marchiori che stanno chiedendo credito persino per continuare a mantenere la famiglia, per poter mangiare. Nessuno è qui a dire che gli affitti dei negozi non vanno pagati, ma in questa fase così delicata credo che un locatore abbia tutta la convenienza a tenere un immobile occupato piuttosto che sfitto. Concedendo uno sconto del canone di almeno il 20 per cento, sono sicuro che nessuno andrebbe a perderci».

L'AFFITTO

L'agevolazione, infatti, andrebbe a sommarsi a quel 60 per cento garantito dal Governo (attraverso le detrazioni fiscali) e all'altro 20 di cui si farà carico la Regione. «Misure di sostegno importanti commenta Marchiori che, fortunatamente, questa volta tendono la mano a chi opera nel terziario e che, in questi anni, più di tutti ha pagato a caro prezzo i riflessi della crisi economica. I locatori dovrebbero accettare di venire incontro a chi ha sempre pagato loro l'affitto e successivamente, a partire dal prossimo anno, ridiscutere le clausole del contratto. E' sufficiente guardare la quantità di negozi sfitti (tra corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi, nel cuore della città) per renderci conto che la situazione, ancor prima dell'arrivo del coronavirus, non era proprio brillante. Qui si rischia davvero che la nostra economia vada a picco, che il 50 per cento dei nostri esercenti non apra più le serrande della propria attività. Nessuno sta chiedendo l'elemosina, ci mancherebbe, ma un aiuto, anche piccolo, dovrebbe essere dato. Tutti si mattano una mano sulla coscienza e agiscano per il bene collettivo». Alberto Comisso

