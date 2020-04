LA RICHIESTA

BELLUNO «Una deroga per i piccoli negozi di vicinato chiusi». Il presidente regionale e provinciale di Usarci, Franco Roccon, scrive al prefetto di Belluno per chiedere un intervento sulla questione botteghe di quartiere.

«Al termine del 2019 ha scritto Roccon - molti esercizi commerciali presenti nelle piccole frazioni, quasi una cinquantina nel solo Bellunese, hanno abbassato le saracinesche definitivamente causa dell'enorme peso burocratico e di tassazione oltre alle imposizioni fiscali di tenuta degli scontrini fiscali in zone raggiunte con difficoltà dai servizi internet adeguati. In questo particolare momento di grave incidenza dell'epidemia che obbliga tutti a rimanere in casa, questa tipologia di servizi alimentari e commerciali danno la possibilità di non spostarsi dalla propria frazione o luogo di residenza, di fare la spesa nell'esercizio più vicino».

L'obiettivo è quello di raggiungere il Governo che intervenga con licenze provvisorie o in deroga, fino alla fine del 2020 per permettere ai negozi frazionali chiusi nel 2019 di riaprire l'attività, avendo ancora a disposizione gli immobili e le scaffalature. «Questa misura spiega Roccon sarebbe un importante segnale verso il mondo del commercio e, inoltre, permetterebbe alla popolazione di spostarsi molto meno per gli acquisti alimentari. Condivido il ringraziamento rivolto nei giorni scorsi dal presidente di Confcommercio Belluno Paolo Doglioni ai negozianti, impegnati a prestare un servizio che prima di tutto è sociale. Grazie di cuore».

La lettera firmata da Roccon è stata inviata anche ai parlamentari bellunesi per coinvolgerli nell'obiettivo. Permettere al commercio bellunese di rimettersi in piedi e di ripartire assieme all'economia locale dopo un periodo di chiusura totale.

