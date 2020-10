LA RICHIESTA

BELLUNO «Se l'emergenza peggiora, cosa facciamo?». La domanda che, in questi giorni, si stanno ponendo le case di riposo sarà rivolta direttamente all'Usl 1 Dolomiti nelle teleconferenza di oggi alla presenza di tutte le strutture del territorio. Per quanto paradossale possa sembrare, la risposta non c'è. O almeno: non è ancora arrivata. Nonostante la situazione sia ormai nota, perché già vissuta lo scorso inverno con focolai ovunque soprattutto nelle strutture per anziani, nulla è cambiato. Le case di riposo si arrangiano con i mezzi a disposizione e cercano di limitare i danni spartendosi i pazienti covid. Emblematico il caso di Ponte nelle Alpi che ha trasferito anziani positivi sia a Belluno sia a Feltre. A regolare la questione c'è il Piano di sanità pubblica per le strutture per anziani pubblicato lo scorso 15 ottobre dall'azienda sanitaria che, nella gestione dell'emergenza covid, incoraggia le case di risposo a «prevedere forme di collaborazione sinergica tra più strutture in rete che contemplino l'identificazione di aree dedicate alla quarantena».

PROGRAMMAZIONE

Il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, ha spiegato, tramite l'ufficio stampa, che è in corso «un'importante azione di programmazione, supporto e verifica delle varie rsa. Mai come ora è importante che le case di riposo sviluppino una strategia e un'azione comune per far fronte alle criticità in maniera costruttiva e coordinata». Per dirla in altri termini l'azienda sanitaria lascia pieno potere decisionale alle case di riposo, lasciando che ciascuna intervenga per conto proprio. Queste però, anche se al momento non sono inondate da pazienti positivi, temono di potersi trovare in difficoltà velocemente. Nella residenza Gaggia Lante Sersa di Belluno, ad esempio, ci sono 143 ospiti, 155 lavoratori interni e 30 dipendenti di altre aziende. Nell'ultimo periodo sono stati scoperti 4 positivi, asintomatici o con sintomi lievi, tutti già negativizzati. A questi si aggiungono i 6 pazienti positivi trasferiti da Ponte nelle Alpi.

LA FOTOGRAFIA

«Il problema è che abbiamo 150 posti letto spiega il direttore Paolo Piazza se l'emergenza si diffonderà come faremo a gestirla? Abbiamo aperto l'area covid ospitando sei pazienti ma possiamo tenerne al massimo otto. Non cento. Pensare di gestire un'emergenza come quella di Cortina o Ponte nelle Alpi solo con le nostre forze e senza poter utilizzare posti letto ospedalieri per i casi più gravi non è possibile. Impensabile non coinvolgere l'usl». Sersa è riuscita a creare un'area covid perché dispone di spazi grandi e soprattutto isolabili con un percorso differenziato per lo sporco e il pulito. Questo dato però non sposta il problema. «Noi siamo nati come residenza sanitaria assistenziale chiarisce Piazza Ci sono educatori, psicologi, infermieri, oss. Il covid ci ha stravolto la vita. Un'area contaminata non l'avevamo mai vista e non è facile da gestire anche solo in termini di stress».

L'ALLARME

Il personale è vestito con tuta, cuffia e mascherina e segue precise regole di vestizione e svestizione personali. Tuttavia è più di quanto dovrebbe offrire una casa di riposo. «Non può andare avanti così continua il direttore Abbiamo anche bloccato le visite dei familiari e isolato i pazienti. Una scelta difficile e sofferta perché hanno bisogno di vedere i loro cari. Riteniamo però che questa partita si possa vincere solo tutti insieme come comunità e non come singole strutture, sostenendoci e mettendo in campo il massimo delle risorse disponibili». I problemi saranno sviscerati nella tele-conferenza di oggi con l'Usl. Primo punto all'ordine del giorno: se domani scoppia un focolaio in un'altra casa di riposo qual è la strategia da seguire? «La risposta conclude Piazza non può arrivare dalla singola casa di riposo ma dal sistema».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA