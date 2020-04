LA RICHIESTA

BELLUNO «Il rischio di contagio è veramente basso, mentre è altissimo il rischio di shock economico» Confartigianato Belluno chiede di ingranare la marcia e di ripartire. «Teniamo accesa l'economia locale: facciamo riaprire le piccole imprese artigiane» è il contenuto della richiesta che è stata inviata a tutti i parlamentari bellunesi e che senza dimenticare l'emergenza sanitaria in corso guarda dritto al dopo, a quando ripartiranno normalmente le attività, le aziende e la vita normale.

L'ANALISI

«Non possiamo nasconderci - spiega la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella - il rischio che il blocco prolungato possa mettere in ginocchio le imprese a tal punto da causare una chiusura e quindi un impoverimento del tessuto imprenditoriale della nostra provincia. Per questo abbiamo scritto una lettera a tutti i parlamentari bellunesi, spiegando qual è la situazione delle aziende della montagna, spesso monoaddetto e caratterizzate da una conduzione famigliare, con la classica struttura casa-bottega che quindi non comporta spostamenti tali da mettere in discussione le misure di contenimento del Covid-19. Confartigianato Belluno aveva sollevato la questione già all'indomani della firma del Dpcm 22 marzo».

I CONTROSENSI

«Il dubbio - prosegue - era che una divisione tra le aziende abilitate a tenere aperto e le aziende obbligate al blocco basata esclusivamente sui codici Ateco non fosse lo spartiacque più corretto, specialmente per il territorio bellunese. In questo modo, molte realtà artigiane monoaddetto oppure con un solo collaboratore familiare e magari svolte in laboratori contigui all'abitazione rientrano nell'elenco dei codici Ateco al pari delle aziende con dipendenti, pur operando senza contatto con il pubblico. Senza contare il caso, ancora più frequente, di aziende con solo titolare che vengono svolte nello stesso Comune di residenza e che ora devono rimanere chiuse, anche se non si riscontra nessun pericolo per la salute dell'imprenditore né di terzi nel trasferimento tra casa e bottega».

DECRETO LIQUIDITÀ

E ad intervenire nel dibattito ieri è stata anche Appia Cna che ha puntato il dito contro il decreto liquidità. «Il testo - spiega l'associazione - non soddisfa l'urgenza di mettere a disposizione di tutti gli operatori economici la minima liquidità necessaria a far fronte alle spese correnti che devono essere onorate per non far saltare tutta la catena dei pagamenti. Senza liquidità non si potranno pagare stipendi, affitti, fornitori mettendo in crisi famiglie e altre imprese». Secondo Appia l'automatismo introdotto per la concessione della garanzia, infatti, non assicura neanche per gli importi inferiori a 25mila euro la concessione di credito bancario, lasciando, di fatto, la valutazione del merito di credito, della durata e delle condizioni applicabili, alle banche. «Non è sicuro - proseguono - neanche che gli imprenditori possano ottenere credito aggiuntivo. Il Decreto, infatti, prevede che il debitore possa consentire alla banca di non aumentare l'esposizione, ed essendo in posizione di oggettiva debolezza, potrebbe cedere alla richiesta della banca di sostituire posizioni in essere con crediti totalmente garantiti dallo stato».

DELUSIONE

«Siamo profondamente delusi anche dalla dimensione dell'intervento - spiegano - lo stanziamento di 1.729 milioni di euro, destinato ad incrementare la dotazione del Fondo, potrà assicurare al massimo 20 miliardi di nuovi crediti pari all'1% del fatturato di tutte le imprese che possono essere garantite dal Fondo di Garanzia. Una soluzione destinata a seminare sconcerto e rabbia tra chi confidava veramente di poter avere mezzi finanziari sufficienti per non essere costretto a chiudere».

