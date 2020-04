LA TESTIMONIANZA

PORDENONE Un 33esimo compleanno in isolamento per Alessandra Dall'Agnese, la ricercatrice biomedica al Whitehead Institute for Biomedical Research, istituto affiliato al Mit di Cambridge, negli Usa, che ha contratto il coronavirus. Domani compirà gli anni ma avrà poco da festeggiare. Si è ammalata l'11 marzo e sabato saranno esattamente 38 giorni di convivenza con il Covid-19.

Il sorriso però Alessandra, pordenonese insignita l'anno scorso del prestigioso Premio San Marco, non l'ha mai perso. Nonostante la febbre, la stanchezza e la difficoltà a respirare. «Ricordo molto bene l'insorgenza dei sintomi. Era mercoledì 11 marzo racconta ed ero impegnata in una riunione con altri miei colleghi e collaboratori. Ad un certo punto ho iniziato a tossire. Dopo il primo colpo, avevo tutti gli occhi su di me. I miei colleghi sanno benissimo che non sono mai stata male in tre anni. Neanche un raffreddore. Dopo pochi giorni ho iniziato ad avere difficoltà respiratorie ed ero così stanca che dormivo quasi tutto il giorno. Le forze mi stavano abbandonando. Il mio medico, che mi ha subito indirizzata al pronto soccorso».

In ospedale è stata sottoposta a vari test, tra i quali anche il tampone per il Covid-19. L'esito è stato un falso-negativo. «Successivamente - ricorda - ho iniziato ad avere febbre e grossi problemi gastrointestinali. Il coronavirus, infatti, non solo attacca i polmoni. Dopo qualche altro giorno sono peggiorata molto, tanto che la dottoressa ha chiamato il 911 (equivalente del 112 in Italia, ndr) per farmi venire a prendere dall'ambulanza». Prima Alessandra è stata sottoposta a flebo e successivamente, con la prescrizione di ulteriori farmaci, è stata rimandata a casa. «Grazie al sistema sanitario e in particolare ai consigli medici di un amico pediatra e di una amica oncologa sono riuscita a tenere sotto controllo i sintomi». Ora è a casa, costretta a convivere con gli alti e bassi caratteristici del Covid-19.

Una sorta di diagnosi, la ricercatrice pordenonese se l'era fatta da sola. «Confesso che all'inizio - sottolinea - alcuni dei sintomi che accusavo, dovuti a problemi gastrointestinali, mi avevano sorpresa e anche spaventata. Leggendo articoli scientifici sul meccanismo di invasione usato dal coronavirus, ho capito però che tutti i sintomi erano causati dal Covid e mi sono tranquillizzata. Meglio concentrarsi a sconfiggere un potente nemico microscopico invece che due. Per il momento - sorride - immagino che il mio sistema immunitario sia l'investigatore Zenigata, che è alla ricerca di sconfiggere il virus nei panni di Arsenio Lupin».

Quando si parla però della situazione che stanno attraversando gli Usa sul fronte Covid-19, la ricercatrice torna ad essere seria: «Moltissime sono le persone malate e troppe quelle decedute. Non si possono andare a trovare i propri cari e amici, come in Italia del resto. Ci sono le persone considerate essenziali, che devono andare al lavoro consapevoli della pandemia, dei rischi per la loro salute e per le persone a loro vicine. Scuole e università hanno adottato la didattica a distanza, molti lavorano da casa. Oltre a ciò, molta gente ha perso il lavoro e non ha più soldi per pagare l'affitto o comprarsi da mangiare. Le organizzazioni di volontariato aiutano i cittadini, ma purtroppo gli sforzi non sono sufficienti. Quello che vorrei suggerire - il suo consiglio - è di cercare di affrontare questo periodo con agilità emotiva: consente di affrontare la avversità con coraggio e compassione. Del resto, da scienziata, non dimentico che Newton ha scoperto la legge di gravità proprio durante la quarantena per l'epidemia di peste del 600. E che dire di Boccaccio e del suo Decamerone? Ma lui lo lascio, come esempio positivo, ai letterati».

Alberto Comisso

