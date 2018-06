CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCAVENEZIA Partiranno ad ottobre le ricerche notturne della Terza Colonna di San Marco. Proprio così, ieri in conferenza dei Servizi è stato dato finalmente il via libera al team del Progetto Aurora per andare a caccia del reperto leggendario. Potranno farlo per sei mesi, con un'indagine scientifica di tomografia elettrica non invasiva che permetterà di scandagliare a suon di dati il sottosuolo e il fondale di un'area della piazza e del Bacino di San Marco. Una sorta di tac ad impulsi elettrici. IN PIAZZASi comincia ad ottobre con i...