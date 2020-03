LA RICERCA

TREVISO Prima ancora della febbre e della tosse, un indicatore importante d'infezione sostenuta dal nuovo coronavirus sembra proprio essere un deficit dell'olfatto e del gusto. I dati sono ancora allo studio, ma le risultanze raccolte nei paesi colpiti dalla pandemia confermano che in moltissimi casi i primi sintomi del contagio, anche in pazienti per il resto asintomatici, sono proprio la perdita dell'olfatto e del gusto. «In Corea del Sud si parla di un terzo dei casi, ma dati di colleghi tedeschi, con i quali ci confrontiamo quotidianamente, riferiscono di aver riscontrato questi sintomi nel 60% dei pazienti positivi al nuovo coronavirus» spiega il professor Paolo Boscolo Rizzo, medico che lavora nel reparto di Otorinolaringoiatria del Ca' Foncello e che assieme al dottor Giacomo Spinato, in collaborazione con il direttore della Microbiologia Roberto Rigoli, sta svolgendo una ricerca sui pazienti trevigiani sottoposti a isolamento domiciliare. Circa 200 quelli che in questi giorni sono stati contattati per rispondere a un approfondito questionario che ha l'obiettivo di chiarire quali indicatori possano preannunciare l'esplosione della malattia e indicare una potenziale contagiosità. «Stiamo riscontrando anche noi come molti pazienti presentino disturbi dell'olfatto e del gusto - spiega il Paolo Boscolo Rizzo e in molti casi questi sono l'unico sintomo della malattia, specie in soggetti giovani che, non considerandolo un problema grave, non si rivolgono al medico. Al contrario considerare questi sintomi come degli indicatori di infezione da coronavirus e quindi isolare subito i soggetti che li lamentano in attesa di sottoporli a tampone, diventa fondamentale per contrastare ulteriormente il propagarsi della malattia».

RETE INTERNAZIONALE

La comunità medica e scientifica internazionale sta lavorando d'equipe, in modo da riuscire a raccogliere una quantità di dati e di casi sufficienti da elaborare e analizzare. E Treviso in questo è capofila. «Ci stiamo confrontando con i colleghi di mezza Europa - conferma Boscolo Rizzo -, compresa la Gran Bretagna dove sta lavorando molto in questa direzione la Prof.ssa Claire Hopkins, presidente della British Rhinological Society assieme al collega italiano Daniele Borsetto. Per noi medici otorinolaringoiatri sapere che ci sono dei sintomi spia è molto importante anche perchè siamo molto esposti, occupandoci di vie aeree, ai contatti con il naso e la bocca dei pazienti. Inoltre, dal punto di vista preventivo, sarebbe importante che un paziente, riscontrati disturbi predefiniti (e non gravi), si mettesse da solo in auto isolamento, evitando così di contagiare persone più fragili, magari con patologie gravi, causando loro gravi scompensi o addirittura la morte. Significherebbe davvero salvare delle vite».

SENSIBILIZZAZIONE

Circa 700 i casi nella Marca che verranno presi in esame dai medici in forza al reparto di Otorinolaringoiatria di Treviso al fine di realizzare uno studio da mettere a disposizione dell'Ulss e delle autorità sanitarie per la battaglia contro il coronavirus la cui diffusione è ormai tale nella Marca da rendere difficile, se non impossibile, qualsiasi ricostruzione epidemiologica del contagio. Riconoscere e riconoscersi come portatori del nuovo coronavirus in assenza di malattia, potrebbe insomma essere una chiave di volta per sconfiggere il nemico.

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA