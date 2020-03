LA RICERCA

TREVISO Ora non è più solo un'ipotesi, ma un'evidenza scientifica: uno dei primi effetti del nuovo coronavirus è un'alterazione, fino a una totale compromissione, del gusto e dell'olfatto. La conferma arriva dalla ricerca effettuata dal Prof. Paolo Boscolo Rizzo e dal Dr. Giacomo Spinato, medici del reparto di Otorinolaringoiatria del Ca' Foncello diretto dalla Prof.ssa Maria Cristina Da Mosto. Nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione del direttore del dipartimento di Microbiologia Roberto Rigoli e all'aiuto di specializzandi e colleghi, i due specialisti dell'ospedale di Treviso hanno raccolto le interviste di oltre 200 pazienti trevigiani risultati positivi al nuovo coronavirus e sottoposti a isolamento domiciliare. «E il risultato è stato chiarissimo: la frequenza di chi lamenta un deficit del senso del gusto e dell'olfatto durante la malattia è addirittura del 60%».

Due pazienti su tre insomma hanno dichiarato di non essere più riusciti a distinguere bene, durante il decorso della malattia, odori e sapori. Ma il dato ancora più interessante, che di fatto fa diventare la perdita temporanea dei due sensi come un sintomo sentinella, è quello relativo ai pazienti asintomatici, ovvero quelli che non hanno ancora accusato o non accuseranno mai i sintomi tipici della malattia quali la tosse, la febbre, la difficoltà respiratoria. «Nel 15% dei casi il paziente ha accusato un sensibile deficit del gusto e dell'olfatto senza poi sviluppare altri sintomi importanti o come primissimo sintomo che precede l'esordio della COVID-19 - è la conclusione cui sono arrivati i ricercatori trevigiani -. È una fetta di popolazione importante, perché significa che la malattia, in molti casi, esordisce con un problema che non spinge il paziente a ricorrere a particolari cure mediche: non hanno febbre quindi continuano a lavorare o ad andare al supermercato, anche se a tutti gli effetti sono contagiosi e rischiano di diffondere ulteriormente l'epidemia».

Il risultato della ricerca ha delle implicazioni tutt'altro che teoriche: «È altamente probabile che chi avverte un improvviso deficit olfattivo e gustativo - afferma Paolo Boscolo Rizzo -, sia stato contagiato dal nuovo coronavirus. La prima cosa che deve fare, dunque, è autoisolarsi e richiedere, eventualmente, di essere sottoposto al tampone. In questo modo si potrebbero ridurre in modo significativo ulteriori contagi».

