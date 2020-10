LA RICERCA

TREVISO La provincia di Treviso si è trasformata in un vero e proprio laboratorio dove si studiano e si mettono a punto le strategie per cercare di arginare l'epidemia da coronavirus. Non solo sul fronte dei test rapidi. Nelle ultime settimane è stata avviata una sperimentazione, fino a questo momento rimasta riservata, che ha portato i servizi dell'Usl della Marca ad allargare le indagini effettuate attraverso i tamponi per individuare anche le persone sì positive ma con cariche virali basse e bassissime. L'obiettivo è stabilire una volta per tutte se casi del genere siano o meno contagiosi.

I REFERTI

Il centro di Microbiologia di Treviso, diretto da Roberto Rigoli, coordinatore di tutti e 14 i centri del Veneto, ha già iniziato a inserire una specificazione nei referti dei tamponi: «La positività con valori di Ct elevati (a bassa carica, ndr) in più del 95% dei casi non è associata a presenza di infettività». Adesso si cerca di arrivare alla conferma definitiva dal punto di vista scientifico. Per questo nelle ultime settimane l'Usl non si è limitata a controllare i contatti stretti di casi positivi, a partire dai familiari, com'è chiamata a fare. No, è andata anche oltre sottoponendo a tampone pure i cosiddetti contatti sporadici. In occasione dei vari focolai, in sostanza, è stato prima eseguito il test sui contatti stretti e poi si sono via via allargate le maglie. Così sono state controllate pure persone che hanno avuto contatti di pochi minuti, magari anche all'aperto, con casi risultati positivi. È andata così sia con il focolaio che era esploso nell'ex caserma Serena sia con quello che si era sviluppato nella fabbrica di macellazione di polli Aia di Vazzola. Per provare a dirla in modo semplice: si sta cercando il limite della carica virale sotto al quale una persona non contagia chi le sta accanto. E questo spiegherebbe, almeno in parte, la vistosa differenza tra le positività registrate nella Marca rispetto ai territori delle altre Usl del Veneto.

IL BILANCIO

Il trevigiano conta oltre mille casi attualmente positivi. Sono esattamente 1.043. Praticamente un quarto dei 4.582 casi registrati nell'intero Veneto. I contagi sono in aumento a livello generale. Ma province come Padova e Vicenza contano ancora poco più della metà dei casi individuati nel trevigiano. Mentre solo ora Venezia e Verona si stanno avvicinando alla Marca: la prima ha superato quota 800 contagi e la seconda ne registra attualmente 771. Va da sé che individuare con certezza la soglia sotto la quale non avviene il contagio cambierebbe in modo drastico la gestione delle quarantene. Non è una cosa da poco se si pensa che ad oggi sono 2.096 i trevigiani in isolamento, compresi 611 positivi e 1.327 contatti di persone colpite dal coronavirus. I positivi con bassa carica potrebbero non finire più in quarantena? È una delle ipotesi. Gli esiti dello studio dovrebbero essere presentati entro fine anno. Nel frattempo non si abbassa la guardia contro l'epidemia. Anzi, è sempre più alta. Ieri purtroppo la Marca ha contato un altro decesso legato al Covid. Un anziano di 81 anni, già colpito da altre patologie, è mancato in una casa di riposo del distretto di Asolo dopo essere risultato positivo. Salgono così a 353 i decessi legati al coronavirus registrati nella Marca negli ultimi sette mesi, cioè dall'inizio dell'epidemia, esplosa alla fine dello scorso febbraio. Anche ieri sono state individuate 53 nuove positività. I ricoveri in ospedale, però, rimangono sostanzialmente stabili. Sono 39 le persone colpite dal virus che hanno bisogno di cure ospedaliere: un paziente è ricoverato in Terapia intensiva a Treviso, altri 18 tra Malattie infettive e Medicina d'urgenza, sempre al Ca' Foncello, 10 sono nell'ospedale principale di Vittorio Veneto e altri dieci sono ricoverati nell'ospedale di comunità della stessa Vittorio Veneto.

M.Fav.

