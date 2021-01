LA RIAPERTURA

VENEZIA I telefoni torneranno a squillare e sarà un lavoro mastodontico quello che aspetta i dipendenti e il Cup (il Centro unico di prenotazione) dell'Ulss 3 Serenissima, che giornate così le hanno già vissute a maggio, quando gli ospedali riprendevano i binari della normalità dopo un mese e mezzo di lockdown. Da lunedì infatti ci sono quasi 27mila prestazioni ospedaliere da riprogrammare tra le 15.632 «in galleggiamento», cioè già prenotate e poi non effettuate per la sospensione dell'attività ambulatoriale negli ospedali in questa seconda ondata, e le circa 12mila richieste arrivate al Cup nei giorni del blocco dell'attività, iniziato a novembre e via via inasprito fino al raggiungimento della Fase 5 con le strutture votate alla completa lotta al virus. Ma adesso che tutti i parametri scendono (decessi a parte, ma è fisiologico) e che i posti letto attivi nelle terapie intensive dell'Ulss 3 sono scesi da 96 a 86, si riparte anche con il ripristino degli antichi spazi negli ospedali. Questo perché le terapie intensive di Chioggia e Mirano sono già completamente libere da pazienti positivi al Covid e i posti letto in area non critica sono scesi di un terzo.

NUOVE PRENOTAZIONI

La procedura è standard: tutti gli oltre 27mila pazienti che avevano chiamato - tanto chi la visita o l'operazione poi rimandata l'aveva già prenotata, come chi aveva solo telefonato - saranno richiamati. Una dopo l'altra - in base ai criteri di priorità clinica e temporali - verranno riprogrammate visite specialistiche e di diagnostica ambulatoriale non urgente sia negli ospedali sia negli ambulatori dell'Ulss 3, comprese le attività di libera professione intramoenia. «Nel corso dell'emergenza epidemiologica l'azienda sanitaria ha continuato comunque a garantire nei suoi ospedali la prestazioni specialistiche oncologiche, a carattere d'urgenza e con priorità alta - spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - Ma in questo periodo sono state assicurate anche molte prestazioni non urgenti, gestite negli ambulatori e poliambulatori specialistici».

Come accaduto in estate, in questa fase di discesa del picco epidemico e di parziale ritorno all'attività ordinaria, grazie ad ulteriori fondi dell'Azienda sanitaria e della Regione Veneto, per accelerare il recupero delle prestazioni, garantendo anche l'effettuazione delle nuove, ci sarà un'immediata implementazione dell'attività ordinaria, con l'aumento delle ore e delle prestazioni sanitarie messe a disposizione dagli specialisti all'utenza. Se poi la curva di contagi e ricoveri continuerà il suo trend in discesa, anche diversi reparti chirurgici che sono stati ridimensionati per lasciare spazio alle Aree covid e alle Terapie intensive torneranno progressivamente a riappropriarsi del loro spazio originario.

Grazie ai fondi della Regione Veneto, in questi ultimi mesi i distretti hanno infatti aumentato la loro attività per limitare il più possibile il numero delle prestazioni che ora sono da recuperare.

Anche il Cup si è rafforzato arrivando anche a triplicare le linee telefoniche, passate in totale da 105 a 270, e aumentando il personale. Le linee telefoniche bidirezionali attive sono passate da 60 a 120 nel distretto di Venezia-Mestre, con 43 operatori disponibili; da 30 a 90 nel distretto di Mirano-Dolo, con 32 operatori in campo; da 15 a 60 nel distretto di Chioggia. C'è poi la possibilità di prenotare le visite sul sito dell'Ulss 3 o utilizzando l'app dell'Azienda. Mentre da adesso è possibile prenotare le prestazioni sanitarie anche attraverso le farmacie convenzionate sul territorio: nel distretto veneziano hanno aderito 81 farmacie su 101, 60 su 72 a Mirano-Dolo e tutte le 22 di Chioggia.

I VACCINI

Da ieri c'è anche una data certa sull'avvio della campagna vaccinale sul territorio: si comincerà il 15 febbraio con i nati nel 1941 e poi si proseguirà secondo un criterio stabilito dalla Regione Veneto (ne parliamo in un articolo a pagina 4 dell'edizione nazionale). Saranno utilizzati i vaccini della farmaceutica americana Moderna: al momento l'Ulss 3 ne ha 1.100 a disposizione con i quali immunizzare 550 anziani (come per il Pfizer, serve una seconda inoculazione) ma oggi è attesa una seconda fornitura sempre in vista della partenza della campagna.

Continuano, invece, i richiami ai medici, operatori e anziani delle Rsa vaccinati a inizio gennaio: finora tra Ulss 3 e Ulss 4 sono state vaccinate 27.642 persone, ma visto il blocco delle dosi della scorsa settimana, è possibile solo il richiamo e non proseguire con i nuovi sieri.

Nicola Munaro

