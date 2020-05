LA RIAPERTURA

SAN DONÀ - «Finalmente si riapre». È il commento diffuso tra commercianti e artigiani del Sandonatese. Erano state oltre un centinaio le partite Iva che avevano protestato in due occasioni in piazza Indipendenza per riprendere a lavorare. Tra questi la maggioranza composta da parrucchieri ed estetisti, assieme a baristi e ristoratori, fotografi, titolari di negozi di abbigliamento, autoscuole e centri per bambini ma anche colleghi del settore edilizio, dell'arredamento, scesi in piazza al loro fianco.

«Sono molto contenta di ripartire in anticipo di 12 giorni rispetto al 1° giugno come era previsto spiega l'acconciatrice Giada Perissinotto Ho già prenotazioni fino a giugno. Il mio negozio è di circa 40 metri quadri, non sarà come prima ma va bene così, come tanti colleghi ho attrezzato l'ambiente per lavorare in sicurezza. La paura principale resta legata alle conseguenze, anche legali, del contagio. Mi sono sentita supportata dalla Regione, un po' meno dal Comune, spero che il sindaco mi permetterà di tenera aperto anche la domenica».

RIPARTENZA

Una ripartenza sprint prevede Federica Cibin, titolare di un salone nella frazione di Grassaga, che prima di chiudere aveva preparto un kit-casalingo per le clienti e in questi mesi tramite Facebook ha continuato a dispensare consigli. Tra le novità ha allestito «un giardinetto interno al salone per accogliere i clienti spiega Federica - Riaprire con anticipo di due settimane è una bella vittoria, sorrideremo con gli occhi anche dietro la mascherina. Per recuperare il mancato guadagno per circa un mese faremo turni tutti i giorni dalle 8 alle 20. La maggiore paura resta legata ai pagamenti di Iva e Inps. Nessuno ci è venuto incontro per queste spese, servono dei sostegni dello Stato a fondo perduto, altrimenti rischiamo comunque di chiudere a luglio».

Claus Canever gestisce quattro saloni: oggi apre a Noventa e Cavallino ma resta in attesa di giugno per i saloni interni ai camping Villaggio dei fiori e Mediterraneo sempre a Cavallino.

«Sono contento a metà spiega anche per i dipendenti che tornano a lavorare, senza aver ricevuto alcun sostegno economico. Le direttive sono arrivate tardi, la difficoltà maggiore è stata capire come e quanti clienti sarà possibile far entrare. Ma nel dettaglio si tratta di poco più delle normali regole di routine: sono 20 anni che lavoriamo con le prenotazioni e rispettiamo le disposizioni sull'igiene, la disinfezione di mani, attrezzi e postazioni, sugli strumenti monouso, ogni professionista rispettava già queste regole».

«L'agenda è piena per tre settimane», spiega fiducioso Massimiliano Sepa, titolare di tre centri di estetica di San Donà, Portogruaro e Caorle e di un'attività di cosmesi in centro a San Donà. «Terremo aperto anche il sabato e due ore in più ogni giorno, ossia dalle 8 alle 21 continua - Seguiremo le linee-guida dell'Inail che prevedono copri-scarpe, copri-borse, guanti, mascherina e visiera per le operatrici, liquido detergente per i clienti che ora dovranno presentarsi puntuali e non potranno stare in reception».

Rialza la saracinesca anche Luisella Pavan del negozio di abbigliamento Contemporary Lu della parrocchia San Pio X: «Smuovere le acque protestando è servito - spiega - Ho sanificato a fondo con alcool e candeggina il negozio di circa quaranta metri quadri. Farò entrare uno, due clienti alla volta, per tutti ci sarà gel sanificante, saranno rispettate tutte le precauzioni». Grandi pulizie anche ai negozi di palloncini e articoli per le feste Soffia e vola di San Donà e Jesolo. «In questi mesi ci siamo adattati con le consegne a domicilio racconta la titolare Suellen Teso confido che da oggi torni la voglia di festeggiare, almeno in famiglia. Spero la clientela avrà pazienza di aspettare in coda, anche fuori dal negozio, e manterrò la possibilità di prenotare al telefono».

Davide De Bortoli

