PORDENONE La fila all'accesso di piazzetta Cavour, la distribuzione dei guanti, la disinfezione delle mani e alla fine l'ingresso in una piazza XX Settembre che appare deserta, nonostante i conteggi all'accesso e all'uscita monitorino e mantengano costante la presenza di un massimo di 175 persone. Prima giornata di mercato a Pordenone con le regole della fase 2, che ha richiesto uno sforzo organizzativo decisamente importante: oltre una ventina le persone impegnate nella sorveglianza, a fronte più o meno di altrettante bancarelle.

La macchina si è messa in moto intorno alle 6.30 del mattino, con la Polizia locale, i volontari e la supervisione dell'assessore al Commercio Emanuele Loperfido. Importante lo spiegamento di forze per garantire il rispetto delle misure di sicurezza: dieci volontari temporanei di Protezione civile, cinque steward urbani volontari e quattro pattuglie della Polizia locale. Tutti attivi dalle sei del mattino per verificare l'applicabilità del piano di sicurezza approntato in tutta fretta per il riavvio del mercato cittadino. Il compito principale è quello di presidiare l'unico accesso, quello di piazzetta Cavour, e indirizzare coloro che vogliono entrare. Tutto il resto dell'area è delimitato da transenne. I volontari organizzano la coda, distribuiscono i guanti e il gel igienizzante e, in collegamento con i colleghi che presidiano l'uscita, alzano o abbassano la sbarra ideale che dà accesso alla piazza, garantendo che all'interno non vi siano mai più di 175 persone (esclusi gli operatori che si trovano dietro le bancarelle). Ma i controlli continuano anche all'interno, dove ciascuno dei commercianti ha adottato le sue misure di sicurezza: da chi ha a sua volta delimitato gli spazi a chi si è limitato a installare un normale eliminacode: code poco numerose, da quattro-cinque persone al massimo, ma che a causa delle distanze da mantenere si allungano nella piazza.

Le persone in coda dalle sette al varco di ingresso, sul versante di piazzetta Cavour, presidiato dai volontari con tanto di radiolina e contapersone, hanno fatto capire quanto atteso fosse il momento della riapertura del mercato commenta l'assessore . Una riapertura che ha visto il ritrovarsi tra ambulanti e cittadini clienti, con un bentornati che ha fatto tornare il sorriso e fa ben sperare per il futuro. Un ringraziamento agli uffici conclude che hanno permesso una operatività in sicurezza, senza il cui impegno il mercato non sarebbe potuto partire. Le misure adottate hanno dunque consentito di evitare gli assembramenti in piazza e anche al varco d'accesso, mentre i clienti si sono attenuti senza problemi alle disposizioni. La delimitazione dell'area del mercato ha però avuto, come effetto collaterale, quello di svuotare la piazza affollando la galleria. Gran parte del traffico pedonale si è infatti spostato sotto il porticato di piazza XX Settembre, passaggio indispensabile non solo per residenti e lavoratori ma anche per chi, arrivando dalle zone a sud e a est della città, doveva raggiungere l'accesso evitando giri più lunghi. Per ora, del resto, la formula è quella della perimetrazione dell'area con un'unica via di accesso e una sola uscita.

Ma nei prossimi giorni altri Comuni sperimenteranno un protocollo alternativo, quello di varchi singoli per le singole bancarelle, che dovrebbe consentire secondo la Fiva anche di gestire meglio la fase successiva, quella in cui alle bancarelle food si aggiungeranno tutte le altre. Per ora, sabato a Pordenone si replicherà con la stessa formula, mentre i mercati di quartiere (Torre, Villanova e Sacro Cuore) rimangono per ora in sospeso, dal momento che sono gestiti da terzi.

