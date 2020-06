IL BILANCIO

TREVISO Le due settimane chiave dopo l'allentamento delle misure di contenimento del contagio non hanno modificato la curva epidemica. Il virus è alle corde. Distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine hanno dato i risultati sperati. Dal 18 maggio i nuovi contagi in provincia di Treviso sono stati soltanto 15. Mentre le persone positive al Covid-19 sono passate da 688 a 278, una differenza di 410 unità. Due settimane fa si contavano ancora 42 persone ricoverate in ospedale (tra cui una in terapia intensiva) mentre a ieri erano solo 7 (3 in ospedale a Vittorio Veneto e altre 4 nell'ospedale di comunità sempre a Vittorio Veneto, che tra l'altro dovrebbero venire dimessi in settimana). Tutte le altre strutture, compresi i Covid Hospital, sono ormai vuote. Sono 52 in tutto i pazienti dimessi negli ultimi 14 giorni: sono passati da 697 a 749.

I NUMERI

Una grande balzo riguarda il numero dei guariti, una media trenta al giorno dal 18 maggio scorso: ora sono arrivati a quota 2.067, due settimane fa erano soltanto 1.652. Una differenza di di 415 persone che hanno sconfitto il virus. Differenza ancora più marcata se si dà un'occhiata alla variazione degli isolamenti domiciliari. Quasi un crollo verticale. Il 18 maggio erano 732 le persone costrette a rimanere in quarantena a casa, ora si è arrivati a 268, con uno scarto di 464 unità.

IL BOLLETTINO

I dati resi noti dall'azienda sanitaria sull'andamento dell'epidemia anche ieri hanno registrato solo buone notizie. Per il terzo giorno consecutio non ci sono state vittime. Finora rimangono dunque 313 i trevigiani che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Diciannove guariti in più rispetto a sabato (in totale sono 2.067), lo stesso scarto delle persone attualmente positive che scendono a 278. Delle nove persone che sabato erano ricoverate nei due presidi di Vittorio Veneto ora ne restano solo 7, peraltro non essendo più positive al coronavirus. Sono invece 33 i trevigiani che ieri hanno terminato il periodo di quarantena. Infine non è stato registrato nessun nuovo contagio: l'epidemia ha colpito 2.658 persone fino a questo momento. Se la tendenza rimarrà tale non si arriverà ai 2.700.

G.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA