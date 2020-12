LA RIAPERTURA

NOALE Riapre domani il padiglione Fassina all'ospedale Calvi di Noale, con il trasferimento dei 12 pazienti Covid attualmente ricoverati all'ospedale di comunità del monoblocco, che troveranno posto al quarto piano.

E mentre la struttura ristrutturata torna a funzionare quasi tredici anni dopo essere stata dismessa, molto si muove a livello politico, in Regione così come in Comune. Il Consiglio regionale ha approvato praticamente all'unanimità l'ordine del giorno presentato da Raffele Speranzon (Fdi) che impegna la Giunta a valutare, qualora ci fosse la necessità, di utilizzare gli spazi per attività di riabilitazione post Covid a servizio dell'area vasta della Città metropolitana di Venezia.

Proposta lanciata nei giorni scorsi dall'ex assessore provinciale e cittadino Paolo Dalla Vecchia, che poi ha trovato il sostegno della sindaca Patrizia Andreotti.

A livello municipale, dopodomani in Consiglio comunale dovrebbe essere approvata una mozione bypartisan dello stesso tenore, con l'accento sul mantenimento dell'intero ospedale a servizio pubblico.

Si arriva al voto dopo una lunga trattativa e un tira e molla: da principio la maggioranza non aveva voluto votare il testo presentato dalle forze di opposizione Pd e Noalesi al centro, mentre la Lega si era sfilata; poi ne aveva richiesto il ritiro per farne approvare uno suo a favore; infine, presentati entrambi, si è trovata la soluzione di ritirarli per convergere su un documento comune che accontenta tutti.

FUTURO

L'idea di Dalla Vecchia è di usare in futuro il Fassina come polo di riabilitazione dei guariti rimasti però segnati nella salute, in sinergia con gli altri reparti d'eccellenza del presidio noalese che secondo le schede regionali ha funzione, per l'appunto, riabilitativa.

Soddisfazione viene espressa da Speranzon, dopo che anche il circolo locale di Fdi ha approvato all'unanimità un documento di sostegno.

Il voto in Consiglio regionale dice conferma che il padiglione può avere un ruolo strategico. Purtroppo tutti sappiamo che negativizzarsi al coronavirus non significa guarire, ci sono tante persone che hanno ancora bisogno di essere curate e seguite.

L'ordine del giorno è passato senza alcun voto contrario e soli tre astenuti, tra cui nessun consigliere veneziano: Arturo Lorenzoni del Gruppo Misto, Cristina Guarda di Europa Verde ed Elena Ostanel de Il Veneto che vogliamo. Il Fassina deve restare uno spazio sanitario a uso pubblico, lasciando da parte appetiti di speculazione urbanistica sottolinea Speranzon Chi esce dalla fase acuta e dal ricovero ospedaliero, dovrà trovare in questa struttura il giusto accompagnamento alla guarigione, con servizi e professionalità adeguati. A Noale la convinzione è che, dato il grave andamento della pandemia e l'emergenza che sta mettendo in grande sofferenza tutti gli ospedali, i 120 posti letto approntati verranno riempiti tutti, presto. E da ieri, al Fassina, grazie alla generosità di giardinieri ed elettricisti, è pronto anche l'albero di Natale.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA