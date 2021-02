LA RIAPERTURA

MESTRE A mezzanotte è scattata la zona gialla e le città, almeno di giorno, da oggi saranno meno deserte. Riaprono bar e ristoranti, anche se a orario ridotto, con la speranza di dare fiato anche a tutto il sistema del commercio di vicinato, riaprono le porte le scuole superiori per uno studente su due e tornano quindi a circolare le corse scolastiche, mettendo in campo nuove figure e nuovi mezzi a garanzia del distanziamento. Se a Venezia l'assenza dei turisti è decisiva e non ci sono grandi aspettative, in terraferma l'uscita dalla zona arancione fa ben sperare. «Il ritorno in zona gialla Produrrà un effetto positivo anche sull'intera rete commerciale, oltre che sulle imprese della ristorazione e i pubblici esercizi che finalmente iniziano a lavorare - commenta Maurizio Franceschi, direttore di Confesercenti Venezia -. Avrà un effetto positivo su tutta l'offerta della città che da oggi riprende una sorta di normalità, pur con tutte le limitazioni di orario previste dai protocolli». Dopo la breve sosta del fine settimana riaprono oggi anche Nave de Vero, Porte di Mestre, centro Le Barche, Valecenter, Outlet di Noventa e gli altri centri commerciali della città metropolitana che inaugurano oggi i saldi, in ritardo di un paio di giorni rispetto ai negozi di vicinato, partiti sabato. Un ritardo che pesa solo in parte nelle aspettative delle attività dei colossi dello shopping. In piena zona arancione, con la sola clientela locale e con tutte le limitazioni e le paure del contagio che tengono i clienti lontani dai negozi, i primi giorni di vendite di fine stagione non si sono rivelati un successo.

Queste riaperture daranno fiato ma a segnare veramente la svolta sarà la fine della crisi sanitaria. «Non c'è nulla che possiamo fare per far ripartire i consumi - conclude Franceschi - se non attendere il vaccino, che toglierà la paura alle persone, e la ripresa di una vita normale. La fiducia nel futuro condiziona i consumatori, generando comportamenti più propensi al consumo e quindi solo così può ripartire l'economia e la vita delle imprese». Giornata di ripartenza anche per le scuole. Si riaprono le porte degli istituti superiori veneziani ma solo per uno studente su due. Per qualche settimana licei e istituti tecnici e professionali dovranno sperimentare la formula che vede metà studenti a scuola e l'altro 50% in didattica distanza, su turni. Non tutti gli studenti però son soddisfatti. Alle 8.15, davanti al liceo Marco Polo di Venezia la rete degli Studenti Medi ha organizzato una specie di sciopero dove sarà letta una lettera che i ragazzi hanno scritto alla preside.

A questa fase si adatta il nuovo piano del trasporto pubblico che, potenziato per far fronte alla riapertura delle scuole garantendo la sicurezza e quindi il distanziamento a bordo dei mezzi, prevede un investimento di un milione di euro al mese da parte di AVM. Per il settore automobilistico sono state messe in campo 250 nuove corse effettuate da operatori di trasporto privato, con 100 mezzi aggiuntivi che si aggiungono alle 310 corse scolastiche normalmente effettuate da Actv, oltre alle 50 corse aggiuntive già aggiunte a settembre.

A informare gli studenti delle novità e dei limiti di carico dei mezzi (che hanno la capienza massima al 50%) saranno degli steward, presenti alle fermate e a bordo dei mezzi. Nel Veneto orientale grande sforzo anche per Atvo sia su mezzi che sul personale. Per Quanto riguarda la navigazione il gruppo Avm ha attivato 150 corse aggiuntive rispetto all'attuale orario programmato su 11 linee: 1, 2, 2/, 3, 5.1, 5.2, 6, 10, 12, 14 e 15. Non per tutti gli istituti scolastici (che già a dicembre avevano programmato un possibile rientro in classe a inizio gennaio con nuovo orari, presenza al 50% e, se necessario, ingressi scaglionati) l'incrocio con il nuovo piano di Actv e le limitazioni di capienza è passato indenne. I dirigenti degli istituti di Mirano e Dolo, per esempio, nei giorni scorsi hanno dovuto rimettere mano all'intero orario. AVM ha chiesto di scaglionare l'ingresso a scuola dividendo in due gruppi alla distanza di un'ora e mezza, Il primo turno alle 8 e il secondo alle 9:30. Necessità che ha comportato una vera e propria rivoluzione degli orari nei due popolosi poli scolastici.

