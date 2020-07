LA RESA

VENEZIA L'acqua alta aveva dato una mazzata notevole al Mascaron, la trattoria in calle Longa Santa Maria Formosa. I titolari, Momi e Gigio, che da 42 anni gestivano il locale, avevano perso dei frigoriferi, una lavabicchieri, e avevano tenuto chiuso per parecchio tempo prima di riuscire a rialzarsi. Ora il Covid li ha definitivamente inginocchiati. E il rincaro del canone del contratto di affitto, scaduto il 30 giugno scorso, è quello che ha fatto scattare la molla, la decisione di chiudere definitivamente i battenti alla storica attività.

Così Momi e Gigio stanno sbaraccando, stanno accatastando sedie, tavoli e attrezzature e la prossima settimana lasceranno liberi i locali. Una pausa, in attesa che la situazione si chiarisca, che i turisti tornino. E in attesa di trovare nella zona un locale adeguato a riaprire, in quanto hanno ancora la licenza in tasca. Nonostante si tratti di una zona rossa per il Comune di Venezia.

Una trattoria storica, il Mascaron, conosciutissima, che dava sostentamento ad almeno sei famiglie, tra i due soci, il personale di cucina e di sala.

Un locale rinomato, che negli ultimi anni aveva faticato di più, perchè «il tipo di turismo che aveva invaso la città non era più quello che apprezzava la qualità del piatto tipico e del buon vino» confida Momi.

E quindi una crisi di liquidità che nonostante gli aiuti dopo l'acqua alta non ha permesso di riacquistare le macchine andate perdute, e di accedere così ai rimborsi stabiliti dal decreto del commissario.

«Avevamo acquistato il vino sotto Carnevale, una lavabicchieri e alcune attrezzature indispensabili, non tutto quanto era andato perduto. Durante la chiusura a causa del Coronavirus avevamo iniziato una trattativa con i padroni del fondo. Sottolineo che in questi 42 anni di attività non abbiamo mai saltato una mensilità. Ma non siamo arrivati ad un accordo. Da 6500 euro al mese di affitto che pagavamo, il canone sarebbe passato a 8000 dal primo luglio. Non c'è stato verso. Così siamo condannati. E i soldi che arriveranno dallo stato ci serviranno solo per pagare i debiti. Per i miei ragazzi solo la settimana scorsa sono iniziati ad arrivare i fondi della cassa integrazione. A causa di un errore in un codice fiscale la procedura si è inceppata per tutti, tanto che abbiamo deciso di anticipare noi l'importo autotassandoci per rispetto delle famiglie dei nostri dipendenti, a cui siamo molto legati».

