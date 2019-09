«La repressione non basta allo spaccio va tolta clientela»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIO VENEZIA Passeggia tra calli e campi cercando di fissare nella memoria scorci nascosti, prospettive improvvise, suoni e colori di una città che lo ha accolto non come ospite bensì come uno di famiglia. E lui qui a Venezia con la famiglia c'è venuto per viverci senza sentirsi di passaggio. Sono passati tre anni. Tanti? Pochi? Quando si è di nuovo in partenza, stavolta per Roma, con incarico di spessore al Comando generale, risulta quasi scontato tirare le somme, abbozzare una qualche sorta di bilancio: ancor prima umano che...