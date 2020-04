LA REPLICA

VODO DI CADORE Aver annunciato il braccio di ferro contro chi intendesse far Pasqua in montagna, e nello specifico nel suo comune, nelle case delle vacanze, non è piaciuto ad un veneziano con casa in Cadore che si dice stupito e offeso: una protesta che è arrivata non solo al comune di Vodo ma anche agli altri della Valle del Boite. Scrive Guglielmo Gardani: «Stupito perché mi ha colpito, negativamente, che un Amministratore pubblico parta da una generalizzata presunzione di colpevolezza accusando che ci sarà senz'altro chi se ne infischia dei divieti e che questi non la passeranno liscia. Ergersi con i toni a Lei attribuiti a difesa della tutela della salute pubblica contro chi pensa di salire per Pasqua, mi sembra uno scatenare una caccia all'untore. Giustissimo punire chi trasgredisce, ma magari sarebbe opportuno usare toni più pacati, visto che qui in Veneto siamo tutti sulla stessa barca e mi pare che ci venga riconosciuto da tutti un grande senso civico e rispetto delle regole. Mi sono sentito offeso perché vengo in Cadore, prima a Valle e ora a Tai, con grande gioia, sin da quando era bambino e devo dire che il Cadore ormai fa parte del mio Dna, indipendentemente dal fatto di risiedere a Venezia. Non mi sono mai sentito un estraneo, anzi: dunque sentire affermare da un Sindaco una contrapposizione tra proprietari di seconde case e residenti vuol dire fraintendere il senso stesso del Comune, parola che dovrebbe suonare come comunità, condivisione e solidarietà».

LA RISPOSTA

Il sindaco di Vodo Domenico Belfi non si nega e risponde: «Lungi da me voler criminalizzare i proprietari di seconde case. Convengo che la grande maggioranza di questi sono rispettosi di quanto ci è stato imposto ma c'è purtroppo una minoranza che non rispetta le regole e rischia di compromettere la salute delle comunità. Quanto ai toni: in questa gravissima situazione non ci possiamo permettere inviti morbidi o pacati, potrebbero essere interpretati come una sorta di lassismo. Siamo di fronte ad un problema gravissimo, ci sono morti e malati, sanitari e tanti altri operatori che rischiano la vita per curarci. Se Lei si sente offeso mi dispiace ma la questione è troppo grave». Va detto che l'azione di Belfi è stata accompagnata da commenti positivi anche via social. Quanto allo stupirsi che un amministratore pubblico generalizzi ed accusi, e scateni una sorta di caccia all'untore il sindaco replica: «Vorrei che Lei si mettesse nei panni di un sindaco che ha la responsabilità della sua gente. Tornando ai toni forti sono indispensabili in questa che è in assoluto la più grande emergenza registrata dal dopo guerra: voglio far capire che la situazione è grave e che i furbi, se ci saranno, vanno colpiti duramente». E allo scopo Domenico Belfi nelle giornate passate ha documentato con fotografie i 40 edifici che nel comune di Vodo ospitano gli appartamenti dei vacanzieri così da poter raffrontare la situazione nel fine settimana e nel caso segnalarlo a chi di dovere. Guglielmo Gardani da Mestre nella sua mail mette in risalto un aspetto pratico: «Mi permetta anche di ricordarle che i proprietari delle seconde case sono comunque dei contribuenti dei comuni e come tali vanno rispettati, anche perché creano un indotto economico non indifferente per l'economia turistica e dei servizi di tutta la zona. Persone che proprio perché rispettose dei divieti, non possono ormai da molto tempo non dico venire a godere il proprio bene, ma neppure venire a controllarlo o manutenerlo, e ciò non è solo motivo di tristezza ma anche di difficoltà e di spese impreviste». Belfi replica anche a questo: «Pagare le tasse è una norma, le pago anch'io e sono ligio al dovere. I proventi vengono usati per garantire i servizi anche alle seconde case. Se per una volta, in un momento tanto grave, ci viene chiesto di stare a casa, facciamolo e basta».

Giuditta Bolzonello

© RIPRODUZIONE RISERVATA