LA REPLICA

TREVISO «Ìn Veneto tutte le mete turistiche, di tutte le zone e province, hanno pari importanza. Per risollevare il turismo è però necessario investire nella ripresa delle aziende di tutti i settori e le mancanze del Governo non si possono imputare alla Regione». L'assessore al turismo della Regione, Federico Caner, rispedisce nettamente al mittente le osservazioni avanzate ieri da Cna Treviso che chiedeva a palazzo Balbi una serie di facilitazioni per ridare ossigeno al settore invocando un piano ad hoc e una campagna promozionale che tenesse conto anche della Marca.

LA PROMOZIONE

Campagna che, assicura la Regione, esiste già. «Dobbiamo riprendere il percorso virtuoso portato avanti in questi anni, che il Coronavirus ha interrotto ma non cancellato - ribadisce Caner -. Il Veneto ha sempre puntato su una comunicazione unica con un brand forte come il marchio Veneto the Land of Venice che comprende tutto il territorio». La prossima settimana l'assessore presenterà un piano promozionale per rilanciare l'offerta turistica «Senza alcuna preferenza» ribadisce.

L'IMPORTANZA DELLE IMPRESE

Caner tiene conto delle criticità del settore turistico causate dal Covid ma ritiene necessario inserire la ripartenza in un'ottica più ampia: «Dobbiamo puntare a tutti prodotti turistici, l'insieme di beni, servizi ed esperienze forniti dal complesso delle aziende private del territorio. Senza tutte loro non c'è prodotto turistico: ecco perché investire nella ripresa significa assicurare concrete azioni di sostegno alle diverse componenti della filiera e mettere a disposizione, come la Regione ha fatto, finanziamenti per le aziende di tutti i comparti. I proclami del Governo sono inutili senza fatti, se Rosolen della Cna vuole il taglio dell'addizionale Irpef deve scrivere a Roma, perchè il Veneto è una delle poche regioni a non aver mai chiesto ai cittadini di pagare un'addizionale più alta su quella che è un'imposta statale».

FILO DIRETTO COL TERRITORIO

Sul tema torna anche Confcommercio Treviso, che ribadisce come il rilancio del settore (e dell'economia tutta) non possa che passare attraverso un canale diretto con Regione e Comuni. «L'approvazione delle linee guida regionali - spiega Federico Capraro - ha messo nelle condizioni di riaprire le imprese. Ora la sfida sarà azzerare la burocrazia e saper accedere velocemente ai bandi. Le aziende dovranno essere recettive per cogliere appieno le opportunità del piano Ora Veneto disposto dagli assessori Marcato e Caner». Confcommercio sottolinea come sia attesissimo l'arrivo di quasi 60 milioni di euro: «20 figureranno come contributo a fondo perduto per la liquidità, altri nove come supporto per gli investimenti nel commercio e contributi in conto capitale per i distretti e i luoghi del commercio stesso - prosegue il presidente -. Ulteriori 30 milioni si inseriscono poi nel capitolo del microcredito per finanziamenti a costo zero per liquidità e investimenti delle piccole e medie imprese. Il territorio veneto e gran parte dei comuni ha dimostrato e sta dimostrando di saper leggere i bisogni delle sue imprese, creando risultati ottimi come il progetto TrevisoFund per il sostegno post Covid, il cui esempio è ora seguito anche da Pieve di Soligo, San Fior, Roncade, Silea, Carbonera e altri municipi». Per Confcommercio nel settore turistico la soluzione possibile è una sola: «Ci troviamo davanti al comparto che produce il 13% del nostro Pil e che oggi è quello più danneggiato - conclude Capraro -. Per salvarlo serve una logica sovracomunale e la campagna di comunicazione messa a punto dalla Regione deve rivolgersi con particolare attenzione ai territori confinanti, come Austria e Germania per ridare al Veneto l'importanza strategica che merita».

Serena De Salvador

