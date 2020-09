LA REPLICA

PORDENONE Le lamentale dei genitori dell'Istituto comprensivo Torre sono giunte anche ad alcuni membri del consiglio di istituto. Rimostranze accese per il cambio di orario a partire dalla scuola dell'infanzia e per l'istituzione delle ormai famose classi jolly. In particolare, è stata fatta una raccolta firme per ritornare al vecchio orario della scuola dell'Infanzia di viale Libertà, ovvero l'uscita un'ora dopo alle 16.30 invece che alle 15.30.

Sulla questione Lozer è intervenuto anche il consigliere regionale Alessandro Basso che si è detto disponibile a valutare le problematiche. «La questione Lozer è complessa così si è espresso l'amministrazione comunale intende affrontare tutte le criticità. Mentre non posso esprimersi sulle scelte organizzative e didattiche della scuola, posso solo dire che la dirigente Lucia Cibin ha lavorato intensamente tutta l'estate per cercare delle soluzioni. Mi fido della dirigente e degli insegnanti e rispetto l'autonomia scolastica». Invece Basso lancia una frecciatina al governo che non ha mantenuto la promessa sugli arredi e le mascherine. «I banchi arrivano da diverse parti ha puntualizzato quelli che ho visto in altre scuole sono inadeguati, non regolabili in base all'altezza e risultano piccoli per alcuni studenti, anche in caso di calamità non offrono il riparo dei banchi classici, inoltre in molte scuole sono fuori tempo, cioè ad oggi non sono pervenuti». Le rotelle, inoltre, sono adatte per banchi 2.0 utili alla didattica a distanza e non di certo al distanziamento, proprio perché prevedono uno spostamento che rende vano il metro statico tra studenti. Anche il ritardo sull'arrivo delle mascherine non dipende dalla scuola, ma dalla fornitura ministeriale che era stata assicurata, mentre al momento in diversi istituti della città sono le famiglie a procurare il dispositivo di protezione. «Siamo a disposizione per valutare gli scenari possibili per il bene degli studenti, ci metteremo nuovamente a tavolino con la dirigente, come abbiamo fatto durante tutta l'estate», ha concluso Basso, lasciando aperta una speranza alle famiglie.

Intanto i genitori stanno fotografando ciò che avviene fuori dalla scuola, quando gli amici si incontrano al parco o durante le attività sportive, scardinando i principi di distanziamento che tanto vengono osservati in classe.

Da qui la domanda su quanto siano davvero utili queste classi jolly che non hanno per una settimana contatti con la classe reale, se non virtualmente e a singhiozzo, quando la connessione funziona.

S.C.

