MESTRE «Capiamo perfettamente la situazione psicologica che stanno vivendo ma purtroppo siamo in emergenza e per il bene della comunità occorre adottare ulteriori misure eccezionali che possono apparire spiacevoli». Così Enrico Brizioli, amministratore delegato Kos Care, il gruppo che gestisce le case di riposo Anni Azzurri, risponde alle critiche di un gruppo di familiari che nei giorni scorsi aveva denunciato l'impossibilità di vedere i propri congiunti da oltre un mese.

La lettera dei familiari era indirizzata ai vertici della casa di riposo e al direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima. Ma Brizioli spiega che «quanto applicato nella struttura è contenuto nel Piano di sanità pubblica redatto su indicazione della Ulss 3 di Venezia». Disposizioni che peraltro sono conformi alle disposizioni per le Rsa del ministero della Salute emanate il 30 novembre, che per i vertici di Anni Azzurri sarebbero condivise da molti familiari degli anziani ospiti. «L'Rsa di Favaro - scrive Brizioli - ha constatato l'insorgenza di alcuni casi Covid nelle scorse settimane. Per evitare il diffondersi del virus abbiamo subito disposto ulteriori misure urgenti, condivise con la Ulss, che comprendevano il blocco delle visite se non per casi eccezionali. Nel contempo sono state potenziate le modalità di contatto alternativo tra ospiti e familiari, come ad esempio le videochiamate. L'estrema attenzione alle procedure adottate ci ha permesso di contenere, almeno finora, il dilagare della pandemia all'interno della struttura».

I contatti però, stando alle lamentele dei familiari, sarebbero troppo sporadici e tali da indurre alla depressione dei propri congiunti. «Siamo tutti speranzosi che la struttura possa a breve dichiararsi Covid free e riaprire le visite dei familiari - ribadisce il dirigente - Per tale occasione ci stiamo fra l'altro attivando per valutare l'opportunità di aprire una stanza degli abbracci dove i familiari potranno avere un contatto più intimo con i propri cari». Una richiesta già avanzata dai familiari che, nella loro denuncia, minacciavano di non pagare più le rette per l'ospitalità dei loro parenti anziani.

Senza con ciò dimenticare che, come ricordano da Kos Care, che la pandemia è tutt'altro che terminata e «purtroppo non è da escludere che in futuro potremmo trovarci con altri casi di positività, ci faremo parte attiva per condividere con la Ulss un protocollo per poter permettere ai parenti di visitare i propri cari anche quando in struttura siano presenti ospiti positivi al Covid. Si tratta ad ogni modo di misure e procedure che vanno condivise e approvate dagli enti preposti, che oltre la funzione di supporto svolgono anche quella di controllo». (r.m.)

