LA REPLICA

MASER «Non sono una eversiva, ma rappresento i miei cittadini». Di aver violato le norme andando a pranzo da Jodo, rinomato ristorante di Maser, nel giorno della protesta dei ristoratori per le chiusure in atto dei locali, il sindaco Claudia Benedos non si pente assolutamente. E, fondamentalmente, resta convinta che il prefetto di Treviso, pur condannando formalmente il suo gesto, in fin dei conti ne abbia capito il senso. Anche se la Benedos ha ricevuto, già venerdì sera, poche ore dopo quel pranzo assieme al marito e alla figlia, un richiamo da parte delle forze dell'ordine. «Già ieri sera (venerdì, ndr) - spiega la Benedos - il comandante dei carabinieri di Montebelluna mi ha chiamato. Ho capito che lo ha fatto perché nel suo ruolo era giusto così, ma nel contempo mi è parso molto comprensivo. E credo che lo stesso valga per il Prefetto».

LA RIFLESSIONE

Poi spiega. «Ho agito così perché rappresento prima di tutto i miei cittadini, una comunità che sta soffrendo moltissimo. Nella nostra Maser ci sono molti ristoratori, è un paese di collina per il quale una parte consistente del reddito è rappresentata da ristoranti. Li ho incontrati giovedì scorso assieme all'Ascom e avevo offerto loro la possibilità di attivare dei mutui agevolati. Mi hanno detto che preferiscono un contributo forfettario, che magari li aiuti a pagare qualche bolletta. Questo fa capire come sono ridotti. Sono disperati».

I COMPLIMENTI DEI CITTADINI

E la sua comunità ha capito il gesto. «Mi scrivono in continuazione per farmi i complimenti - prosegue il sindaco -. Sono sommersa dai messaggi. Tutti sono contenti che ci sia qualcuno che ha il coraggio di criticare in modo concreto ciò che ritiene iniquo. A sostenermi sono persone che hanno fatto l'Italia nel dopoguerra, veneti che hanno sempre dovuto lavorare. Uno di 83 anni mi ha detto che è disponibile a scendere in piazza con me, ma io non voglio andare in piazza. Chi mi conosce sa che non sono una eversiva. Ho appoggiato solo gli esercenti in regola con le linee guida del governo. Non sono una negazionista e credo che ben altri siano gli assembramenti in atto in altre parti d'Italia, soprattutto al sud». Paura di multe o ritorsioni? «Male non fare, paura non avere». E per questo è convinta di poter dormire sonni tranquilli.

VOCI CRITICHE

Intanto, però, c'è chi la critica aspramente. «Capiamo bene le difficoltà che stanno vivendo in questo periodo i ristoratori, con mancati incassi e costi che si fanno sentire afferma Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso -. Detto questo, però, bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscere che il governo non è rimasto fermo e lo dimostra il fatto che solo in Veneto sono stati erogati ristori per più di un miliardo di euro a favore delle categorie colpite dal blocco della loro attività in conseguenza alla pandemia. D'altronde, la scarsa adesione all'iniziativa di ieri non fa che confermare l'efficacia di questo impegno». «Invitiamo, piuttosto, il sindaco di Maser ad usare bene le risorse straordinarie date ai Comuni dal governo per rispondere ai bisogni della propria comunità in questo periodo, come hanno fatto ad esempio a Preganziol e a San Biagio di Callalta, dove si sono previste importanti misure di sostegno agli esercenti in difficoltà». Al proposito, però, la Benedos ribatte: «Non sa di cosa parla. Quei fondi possono essere usati solo per compensare minori entrate tributarie o maggiori uscite legate all'esperienza covid». E Andrea Zanoni, consigliere regionale del PD, aggiunge: «Un sindaco dovrebbe dare l'esempio ai propri cittadini ed essere innanzitutto portatore di legalità. In caso di disagio sociale, per quanto giustificato possa essere, un sindaco non può accendere fuochi ma li deve semmai spegnere. Trovo poco responsabile questo atteggiamento che potrebbe innescare reazioni a catena, trasformandosi in una bomba incontrollabile».

Laura Bon

