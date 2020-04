LA REPLICA

BORGO VALBELLUNA Il sindaco di Borgo Valbelluna interviene sulla questione delle case di riposo del suo comune: quelle di Trichiana, Mel e Lentiai. «Ad oggi - spiega il sindaco Stefano Cesa - nelle nostre tre strutture abbiamo 10 casi accertati positivi su un totale di 239 ospiti, con 4 decessi di persone che sono risultate positive al test dall'inizio dell'emergenza». Il primo cittadino (che lunedì era stato contattato per il contraddittorio ma non aveva risposto ndr), con un comunicato stampa diffuso ieri spiega anche di aver risposto a Maurizio Comiotto, il residente che ha perso la mamma alla casa di riposo di Mel. Comiotto non la vedeva da 40 giorni e non sapendo nulla dei risultati del tampone il 3 aprile inviò una mail al sindaco chiedendo spiegazioni. «L'affermazione del figlio della defunta, che non avrebbe ricevuto alcuna risposta alla mail di chiarimenti inviatami sottolinea Cesa - risulta assolutamente falsa, in quanto lo stesso giorno che mi ha chiesto chiarimenti via mail, ha ricevuto la mia telefonata e quella del direttore della struttura».

I DATI

Ecco l'aggiornamento a Borgo Valbelluna. Dai dati in possesso a martedì 14 aprile 2020, «il personale Usl ci conferma che lo stato dell'emergenza epidemiologica è assolutamente in linea con la situazione generale in provincia, tolti i casi più complessi dei cluster di Puos, Pedavena, Santa Croce al Lago e Cortina» fa presente Cesa. «Nelle strutture del comune sono state effettuate due campagne: dal 29 marzo, una campagna parziale di tamponi sugli ospiti individuati come soggetti più a rischio e sugli operatori. Il 10 aprile sull'intera popolazione (ospiti e operatori) spiega Stefano Cesa -. Nella struttura di Mel, sui 38 tamponi effettuati sugli ospiti a fine marzo, alla data odierna ci sono 6 ospiti positivi (6%), di cui 5 accolti nel nucleo Covid come da direttive regionali ed uno ricoverato in ospedale». Sono stati poi effettuati 96 esami sierologici, «che hanno rilevato soltanto due casi di ospiti con presenza di Igm (immunoglobuline), anticorpo che manifesta un'infezione di qualche tipo in atto, non per forza causata dal Covid-19, con il restante 98% degli esami negativi». Questi casi vengono successivamente verificati con tampone per affermare se l'ospite sia effettivamente positivo o negativo al Covid-19. «Sul personale sono stati effettuati 49 tamponi a fine marzo di cui 13 con esito positivo. L'esame sierologico effettuato prima di Pasqua su altre 68 persone ha rilevato due soli casi con presenza di Igm, poi negativi».

IL BILANCIO

«Significa che l'epidemiologia da Covid-19 in Casa di riposo a Mel afferma il sindaco è assolutamente contenuta. I dati confermano inoltre la correttezza nella messa in atto di tutte le procedure atte al contenimento, visto il numero stabile di operatori risultati positivi e il numero assolutamente contenuto di ospiti coinvolti». E a Trichiana e Lentiai? Nella prima risultano «3 ospiti positivi su 14 tamponi effettuati e 11 con presenza di Igm su 73 esami sierologici effettuati. Considerando gli operatori, ne risultano 3 positivi su 34 tamponi effettuati e 1 con presenza di Igm su 50 esami sierologici, già confermato negativo al Covid-19». A Lentiai: 1 ospite positivo su 11 tamponi e 3 con presenza di Igm su 61 esami sierologici, mentre tutto il personale negativo sia a tampone che a esame sierologico. Nel frattempo il consigliere Dario Dal Magro (Il tuo Borgo) ha depositato una lettera in municipio, chiedendo di istituire una commissione per valutare la situazione in casa di riposo.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA