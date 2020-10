LA REPLICA

BELLUNO «Siamo stupiti dalle dichiarazioni del presidente di Ancora e di Uripa Veneto, Roberto Volpe, che verosimilmente non è informato di quanto l'azienda sanitaria abbia fatto in questi mesi per supportare i centri di servizio per anziani del territorio». In un momento difficile per tutti, specialmente per la sanità, l'Usl 1 Dolomiti ha risposto alle critiche e cercato di spiegare la sua posizione riguardo alle case di riposo. La risposta è semplice e suona più o meno in questo modo: «Siamo stati sempre al loro fianco e abbiamo fatto il possibile».

La polemica è scoppiata due giorni fa quando Volpe, fotografando la situazione attuale delle case di riposo in Veneto, si è detto sorpreso dell'atteggiamento dell'usl bellunese che sembra quasi dire loro arrangiatevi. Nel corso del suo intervento ha portato come esempio due province, Padova e Vicenza, dove le aziende sanitarie hanno dato sostegno alle strutture per anziani locali fornendo infermieri dove c'era bisogno. Uno dei problemi principali, dovuti alla nuova ripresa dei contagi, è infatti la mancanza di personale che le case di riposo faticano a ripianare.

L'Usl 1 Dolomiti ha svelato l'esistenza di una convenzione, tutt'ora in atto con le case di riposo, che ha l'obiettivo di «supportare i Centri per anziani in difficoltà operativa» garantendo la presenza di personale per «attività assistenziale» mediante l'assegnazione temporanea. Lo scorso aprile, al fine di individuare i professionisti disponibili, era stato pubblicato un avviso specifico nel sito dell'azienda. Inoltre era stato indetto un avviso pubblico per la formazione di elenchi di infermieri e di operatori socio sanitari (non dipendenti) interessati a prestare servizio presso i Centri di servizio per anziani, in aggiunta all'avviso promosso a livello regionale da Azienda Zero.

«Nel primo periodo emergenziale ha continuato l'Usl 1 Dolomiti sono stati assegnati alcuni operatori socio sanitari individuati dal Dipartimento di Protezione Civile. Ed è stato rafforzato anche il servizio di assistenza domiciliare che, oltre a prendere in carico l'utenza territoriale, supporta i Centri di servizi sia in termini di personale assegnato che di attività svolta». In sette mesi, da marzo ad oggi, gli ospedali bellunesi hanno accolto circa 600 anziani provenienti dalle case di riposo. Sono stati ricoverati non solo quelli che avevano manifestato sintomi ma anche gli asintomatici «con lo scopo di decongestionare le strutture e sopperire alle carenze di personale». Insomma l'aiuto dell'Usl 1 Dolomiti è stato costante e si è manifestato anche nei gruppi professionali di lavoro che hanno visitato in modo continuo tutte le rsa, dando indicazioni sull'organizzazione e sui comportamenti individuali con attività di ispezione e consulenza.

«Nei luoghi in cui sono emerse situazioni di criticità ha spiegato l'azienda sanitaria bellunese siamo sempre stati accanto sia agli operatori in difficoltà che agli ospiti, mantenendo aperto il dialogo con i direttori e gli amministratori delle strutture». Infine, nel distretto di Feltre, è stata istituita l'Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) per la gestione clinica dei malati covid che non necessitano di cure ospedaliere, mediante accessi programmati e su chiamata nelle strutture stesse. «Questa azienda ha concluso l'Usl 1 Dolomiti pur impegnata a far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del virus, che hanno richiesto grande impegno da parte di tutto il personale, ha sempre dato supporto ai Centri di servizio per anziani del territorio».

