LA REPLICA

BELLUNO «Non possiamo farci carico in modo sistematico di situazioni contingenti di difficoltà legate ad una congiuntura per un certo numero di positivi nelle case di riposo. Non è pensabile. La gestione delle stesse è in carico al soggetto gestore, per definizione. Anche le difficoltà, che possono avere rispetto al personale, in realtà sono relative alle difficoltà che abbiamo anche noi. La risposta non può essere pensata se non attraverso una sinergia delle diverse case di riposo, ed è l'occasione per spingerle, come ha detto il prefetto, a collaborare tra di loro». Così il direttore generale dell'Usl, Adriano Rasi Caldogno, risponde all'appello che i gestori hanno rivolto a più riprese alla sanità pubblica. Prima di arrivare alle conclusioni il numero dell'Usl Dolomiti spiega però le basi su cui poggia l'intero ragionamento. «La situazione generale ha avuto un'evoluzione - spiega Rasi Caldogno - che sta dando dei dati sicuramente impegnativi. Un contesto per certi aspetti ben diverso rispetto a questa primavera, a cominciare dal fatto che molti positivi sono frutto di un numero notevolmente superiore di tamponi. Siamo sull'ordine di diversi multipli, non del semplice doppio. In primavera i tamponi venivano eseguiti solo a persone con sintomi apprezzabili, ora la politica è diversa e quindi la platea è più vasta. Il dato che sorvegliamo e che ci impegna è il numero di ricoveri che indubbiamente sta crescendo».

I POSTI IN REPARTO

«Il tema di fondo - prosegue Rasi Caldogno - è che come sistema sanitario e azienda Dolomiti stiamo impegnandoci il più possibile per mantenere l'offerta ordinaria. La popolazione continua ad avere altri problemi legati alle patologie di tipo ordinario, unite a questo filone del Covid 19. C'è la macchina ospedaliera che è composta da sanità territoriale, i due distretti, e c'è il dipartimento della prevenzione. Questo ha dovuto impiantare una linea di attività che in provincia di Belluno impiega 50 persone e a febbraio non esisteva».

DIETRO LE QUINTE

«Ci stiamo attrezzando - riprende Rasi Caldogno - in via modulare per blocchi di degenza che via via che vengono attivati disattivano altre attività. Di qui la necessità che i ricoveri siano appropriati. Questo anche per rispondere ad alcune uscite da parte da qualche soggetto che pensa che l'Usl possa intervenire in chiave di supplenza di tutte le esigenze. A fronte di situazioni qualificate, con i requisiti per un ricovero, l'Usl procede e accoglie il paziente che ha necessità di essere ricoverato. L'Usl si è attivata questa primavera per intervenire nelle crisi, anche significative, anche questo autunno abbiamo dato risposta in queste situazioni in due case di riposo. Questa azione si esplica su diversi piani sia in termini di supporto organizzativo, di verifica, di controllo e di monitoraggio da parte di distretto, Spisal, equipe di medici e si è estrinsecata anche con azioni puntuali di supporto anche in condizioni di carenze con un certo numero di positivi tra il personale delle case di riposo stesse. Mi pare appurato e riconosciuto che l'azienda si è mobilitata a tutti i livelli per venire in contro e dare supporto».

LO SPIRAGLIO

Nelle parole del Dg c'è però anche spazio per uno spiraglio su quello che succederà nei prossimi mesi e sull'evoluzione sul fronte delle cure: «Ci sono dei principi su cui c'è una convergenza da parte di più soggetti qualificati: hanno capito meglio qual è la dinamica. Ci sono alcuni farmaci universalmente adottati e hanno efficacia. Certo non risolutiva, ma c'è grande convergenza sull'utilizzo di cortisone e eparina, a seconda delle fasi. Altri farmaci sono in via di sperimentazione, e l'Aifa sta già dando ulteriori indicazioni. La ricerca di nuovi farmaci è tutt'ora in corso e ci sono prospettive anche sul fronte degli anticorpi monoclonali».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

