LA RELAZIONEPORDENONE L'attività della polizia locale guidata dal comandante Stefano Rossi si sta concentrando prevalentemente si via Vial d'Aviano, via Canaletto, via Roveredo, via San Daniele e viale Treviso. Ma è ancora lei, la Pontebbana, a vincere la maglia nera tra le strade pordenonesi. Dall'ultimo report stilato dal comando della polizia locale della città è risultata la strada lungo la quale gli automobilisti si comportano peggio e spesso diventano vittime di incidenti, anche mortali. Il documento che ha in mano Stefano Rossi...