LIGNANO Quattro chiacchiere scambiate forse in maniera innocente, poi la proposta di staccarsi dal gruppo per una passeggiata in spiaggia, a quel punto la violenza sessuale, consumata a turno da due ragazzi. La quindicenne in lacrime che trova la forza di chiedere aiuto, le urla che attirano l'attenzione degli amici e la fuga dei violentatori. Poi l'Sos alle forze dell'ordine, il racconto e il ricovero in ospedale. Parallelamente è scattata la caccia ai due e il fermo, grazie anche all'aiuto delle telecamere di videosorveglianza. È questo quanto hanno ricostruito ieri in conferenza stampa gli agenti della Questura di Udine e del Commissariato temporaneo di Lignano rispetto allo scioccante episodio avvenuto la notte di Ferragosto.

Sono anche loro giovanissimi, con un'età compresa tra i 16 e 17 anni, i tre ragazzi individuati dalla Polizia domenica sera, a meno di 24 ore dalle lacrime tra le quali una quindicenne residente in provincia di Venezia ha denunciato di essere stata violentata da due giovani in spiaggia, tra gli Uffici 10 e 11. D'intesa con la Procura per i minorenni di Trieste, due sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per violenza sessuale di gruppo mentre un altro è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato: non gli viene attribuita una partecipazione attiva nella violenza, ma una sorta di concorso morale. Ospiti di una comunità lombarda che accoglie minori stranieri non accompagnati e minori con problemi giudiziari, si trovavano in una struttura lignanese per una vacanza assieme agli educatori della comunità. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre un 17enne di origini egiziane, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona, e due ragazzi con cittadinanza albanese poco dopo la mezzanotte di sabato si sarebbero aggregati, sul lungomare di Lignano, a un gruppo di giovani che stava festeggiando il Ferragosto, tra cui c'era la quindicenne con i suoi amici. La ragazza sarebbe stata avvicinata dal 17enne di origini egiziane, che le avrebbe chiesto di accompagnarlo a fare due passi vicino al mare. Una volta soli, avrebbe abusato di lei. Poi il ragazzo avrebbe chiamato uno dei due minori albanesi, che avrebbe fatto lo stesso, così come hanno spiegato il dirigente della Squadra mobile di Udine, Massimiliano Ortolan e il dirigente del commissariato lignanese Omar Di Ronco. Le indagini sono coordinate dal Procuratore Capo del Tribunale per i minorenni di Trieste, Leonardo Tamborini.

Finora la vittima è stata sentita in modo informale dalla polizia per avere le prime indicazioni per poter risalire agli aggressori. Valuterà l'autorità giudiziaria se la 15enne debba ora essere sentita dagli investigatori o in fase di incidente probatorio. L'udienza di convalida si terrà il 19 agosto, come confermato dai legali dei ragazzi, Andrea Gaiardo (per i due sottoposti a fermo) e Manlio Bianchini (per il giovane denunciato), che attendono di esaminare compiutamente le carte e di incontrare i loro assistiti prima di esprimersi. Uno dei due minorenni fermati, il primo che avrebbe abusato della 15enne, una volta individuato e invitato al posto di polizia, per accertamenti, ha sostenuto che tale richiesta fosse un abuso dichiarandosi estraneo ai fatti, ha specificato Ortolan. Gli altri due minorenni, uno fermato e uno denunciato in stato di libertà, sono invece rimasti in silenzio e non hanno dato la loro versione dei fatti. La vittima avrebbe riconosciuto i due presunti aggressori, mentre non sarebbe stata in grado di vedere la terza persona presente.

«Profondo dispiacere per la gravità inaudita dell'episodio e totale solidarietà alla vittima: auspico che i colpevoli paghino senza sconti la loro inumanità di fronte alla giustizia», ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il suo assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti ha annunciato che alla ripresa dei lavori del consiglio, presenterà una proposta di modifica della legge nazionale Zampa che vieta esami clinici al fine di accertare l'età e poter così avviare la riammissione dei finti minori, invocando poi la «castrazione chimica». Dal deputato di Forza Italia, Roberto Novelli, l'invito ad un'indagine conoscitiva sulle comunità e i centri educativi per minori.

