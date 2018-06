CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«La Regione prima promette i soldi, poi cambia idea»: è scontro a Venezia tra Movimento Cinque Stelle e Lega. La consigliera pentastellata Patrizia Bartelle accusa la giunta a trazione leghista di non aver mantenuto le promesse sulla discarica di fluff di Mardimago, che da almeno vent'anni aspetta una bonifica. Il costo della bonifica per il fluff, termine che indica i resti non metallici del processo di frammentazione delle automobili, è stato stimato in circa un milione e 360mila euro, di cui una parte (370mila) giù versata dai...