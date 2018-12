La Regione prepara nuovi ecoincentivi anche per le vetture a chilometri zero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVI BONUSTRIESTE Arrivano dalla Regione nuove forme di ecoincentivi per l'acquisto di auto ecologiche, a prescindere dai bonus che usciranno dalla legge nazionale di Bilancio, anche se occorrerà armonizzare sul piano pratico i due interventi. Non soltanto saranno confermati dalla Giunta Fedriga gli sconti sul pieno di benzina e gasolio in Fvg (21 centesimi al litro per la benzina verde e 14 per il gasolio nella fascia A e 14 e 9, rispettivamente, nella fascia B), ma si andrà a premiare l'acquisto di una più vasta gamma di autovetture con...