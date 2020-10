La Regione potrebbe scendere in campo per interventi a sostegno delle categorie maggiormente colpite da quello che, da ieri, si configura come un secondo lockdown. E potrebbe farlo con l'intervento normativo che ha a portata di mano, l'assestamento di Bilancio d'autunno che andrà alla discussione dell'Aula consiliare domani. Oggi, infatti, è prevista una Giunta regionale straordinaria per approntare nuovi emendamenti giuntali alla manovra da 87 milioni e non è escluso che in tale circostanza si mettano in atto misure volte ad attutire il nuovo forte contraccolpo a tante attività produttive. Migliaia le partite Iva su cui si ripercuoteranno gli effetti delle nuove disposizioni contenuto nel Dpcm firmato dal presidente del Consiglio domenica.

Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, del resto fin dalle serrate ore di trattativa è stato critico con la linea governativa perché «il Governo è rimasto sordo al confronto con le Regioni» e perché il rischio è che «spariranno migliaia di attività economiche». Le premesse, quindi, ci sono tutte perché la maggioranza di governo tenti un intervento in proprio. In questo senso ieri si è espressa Forza Italia in maggioranza e dall'opposizione i Dem hanno già annunciato emendamenti mirati in tal senso.

Lanfrit a pagina VIII

© RIPRODUZIONE RISERVATA