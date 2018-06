«La Regione potrebbe decidere sulle Camere già entro l'autunno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALTRA STRADAPORDENONE «La Regione come primo passo dovrebbe approvare in giunta un atto di indirizzo che preveda uno schema delle norme di attuazione dell'ordinamento delle Camere di commercio in regione. Non serve un testo lungo e complesso, bastano due o tre articoli in cui si prefigura la competenza in capo alla Regione. Quell'atto dovrebbe poi essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica. Successivamente dovrebbero esserci gli altri passaggi amministrativo-burocratici per l'istruttoria»....