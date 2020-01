LA REPLICA

È l'assessore regionale Manuela Lanzarin a provare a mettere ordine nelle contestazioni che vengono mosse in materia di Sanità. «Nella programmazione, così come nelle schede ospedaliere, abbiamo sempre garantito la massima importanza alla montagna. Lo abbiamo fatto anche prevedendo delle deroghe. Pensiamo per esempio alle strutture intermedie. Ovunque il parametro dei posti letto è 0,6 per mille abitanti, per la montagna, area disagiata, il parametro è stato fissato a 0,6 +0,2. La specificità è sempre stata ribadita per quanto riguarda la programmazione sanitaria».

GLI INVESTIMENTI

Insomma Lanzarin difende a spada tratta l'impegno dell'esecutivo regionale sul punto: «I nostri investimenti sul territorio di montagna continuano. Attrezzature, parco macchine e ancora le strutture. Il pronto soccorso di Feltre, la piastra chirurgica che è in fase di ultimazione. Gli ultimi arrivi di autoambulanze, mezzi anche specifici per il territorio».

LA QUESTIONE ELICOTTERO

L'elenco di Lanzarin continua con la questione elicottero: «La nuova gara e l'avvio del volo notturno che è già stato attivato per il mese estivo, dopo la convenzione 120 giorni per il volo notturno. L'attenzione è massima e da un punto di vista di programmazione lo dimostrano».

CARENZA DI MEDICI

Sulla questione medici invece Lanzarin spiega le azioni in atto: «C'è un problema di carenza di medici. Proprio oggi è stato sottoscritto (ieri per chi legge ndr) l'accordo con due università per l'assunzione degli specializzandi. Continua, inoltre, la formazione dei medici abilitati per l'urgenza emergenza. Una misura tampone. Questi interventi fanno parte del ragionamento dei sedici punti del Patto, il Veneto è stato l'estensore. Anche su questo stiamo investendo. Sulla montagna vogliamo investire anche sul personale che manca. L'obiettivo è di provare a rendere appetibile lavorare in montagna».

L'IDEA

Per provare a percorrere questa strada la Regione ha un piano: mettere mano ai fondi integrativi. «Abbiamo chiesto l'autorizzazione per utilizzarli, per intervenire sugli stipendi così da poterli aumentare nelle zone in cui ci sono più bisogni e c'è la necessità di differenziarli perché si tratta di aree meno appetibili dal punto di vista dell'occupazione. Da parte nostra c'è la massima attenzione e puntualità sugli interventi. Ben venga che anche da parte del ministero della salute ora ci sia questa attenzione, in linea con quello che stiamo già facendo».

