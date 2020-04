I test sierologici «necessitano di ulteriori evidenze sulle loro performance» e «insostituibili» per la diagnosi certa sono i tamponi. Quindi, allo stato, «la positività ai test sierologici non ha ad ora alcuna utilità per consentire o meno l'ingresso nel luogo di lavoro, in quanto non è segno di immunità ma eventualmente di contatto con il coronavirus». Sono le indicazioni che la Regione ha dato ad associazioni di categoria, sindacati e medici competenti per la riapertura delle attività non sanitarie. È stato inviato un documento. Lo ha riferito il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Viene ribadito che al momento attuale i test sierologici, come indicato dal ministero della Salute, «necessitano di ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità operativa». Per questo motivo, come da parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, è ritenuto «insostituibile per la diagnosi certa di infezione in atto da Covid-19 il test molecolare». La Regione, ricordando la difficoltà di acquisire sul mercato internazionale i reagenti necessari in quanto «non immediatamente disponibili», conferma che l'esecuzione dei test sui lavoratori sani non rientra tra le possibili priorità. Le strutture autorizzate per fare le diagnosi molecolari per i casi di infezione da Covid-19 in Fvg sono i laboratori degli Ospedali di Trieste, Udine e Pordenone e del Burlo. «Pertanto - ha sottolineato la Regione - le strutture sanitarie private autorizzate nella branca specialistica di Medicina di Laboratorio attualmente non possono effettuare tali test. Sarà cura infatti della stessa Amministrazione comunicare l'avvenuta validazione degli esami sierologici.

