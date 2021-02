La Regione erogherà a marzo le risorse della terza tranche di ristori: quasi 25 milioni di euro, mirati ad allargare la platea di beneficiari di contributi regionali tra le attività economiche, culturali e sportive colpite dalla crisi legata alla pandemia. Lo ha annunciato ieri a Trieste l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini in occasione della presentazione dei dati dell'Osservatorio congiunturale di Confcommercio Fvg. Tra i dati evidenziati dallo studio, la riduzione dei consumi (-12% sul 2019) e le perdite registrate in particolare dalle attività di ricezione turistica (-65%), ristorazione (-55%) e di commercio al dettaglio non alimentare (-40%). Bini ha ricordato che la Regione ha messo sul piatto un ammontare di 70 milioni di euro a fondo perduto per iniziative a sostegno delle realtà più colpite.

Lo studio di Confcommercio rileva 3 miliardi di euro di consumi in meno nel 2020 rispetto al 2019 in Friuli Venezia Giulia. Inoltre con i saldi, gli incassi risultano in calo per il 60% dei commercianti ed è allarme riguardo la denatalità delle nuove imprese (-16%) ma il Friuli Venezia Giulia reagisce alla crisi: «Determinante il sostegno della Regione per contenere i danni» ha detto Giovanni Da Pozzo, presidente regionale di Confcommercio».

