La Regione darà un contributo di 20mila euro per gli eventi culturali

Ad appena quattro anni dalla paventata chiusura definitiva, arrivano notizie positive per l'Accademia dei Concordi, che potrà godere di un finanziamento regionale di 20mila euro per il 2018, grazie a una delibera approvata dalla commissione consiliare e che aveva visto in prima linea diversi politici, su tutti Graziano Azzalin del Pd. L'Accademia rientrerà tra i beneficiari per i propri interventi di sviluppo e diffusione di attività culturali secondo la legge regionale del settembre 1984 e che aveva presentato una proposta progettuale per...