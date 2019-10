La Regione: «Ci stiamo lavorando con il dipartimento protezione civile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ESPERTI«Stiamo lavorando con il dipartimento nazionale della protezione civile per una polizza a livello nazionale - spiega l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin - la difficoltà è quella di far fronte a emergenze come il terremoto. In questo caso i costi, ci avevamo ragionato come Regione, viaggiano attorno ai 700 euro per una singola abitazione in zona sismica. Ci siamo fatti fare preventivi dai broker praticamente di tutto il mondo. Fa bene il comune ad attivarsi, anche se la copertura arriva fino a ventimila...