UDINE Azzerare il contributo alla finanza pubblica che il Friuli Venezia Giulia deve allo Stato, secondo quanto pattuito a febbraio 2019. Ovvero non riversare nelle casse di Roma 726 milioni nel 2020 e 716 milioni nel 2021. Inoltre, riequilibrare i bilanci dei Comuni Fvg che, secondo le prime stime, quest'anno avranno complessivamente minori entrate per 60 milioni. In terzo luogo, consentire alla Regione di poter contrarre debito per sostenere la spesa corrente o, in alternativa, che sia lo Stato a contrarlo in vece sua. Non da ultimo, consentire alle Regioni di ripianare in vent'anni il disavanzo di bilancio che si creerà a seguito della crisi. Sono le richieste puntuali che ieri il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alle Finanze Barbara Zilli hanno messo sul tavolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'incontro a distanza che hanno avuto insieme con le altre Regioni a Statuto speciale e con le Province autonome. Presenti il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia e il vice ministro dell'Economia Laura Castelli. «Un incontro interlocutorio cui ne dovrà seguire un altro a stretto giro, auspicabilmente con il ministro, come abbiamo richiesto», ha sintetizzato al termine l'assessore alle Finanze Zilli. «Il vice ministro Catelli, infatti, si è riservata di attuare le verifiche necessarie in ordine alle richieste avanzate e l'auspicio è che ciò avvenga nel minor tempo possibile». L'assessore regionale alle Finanze non nasconde «la preoccupazione» per conti che richiedono un sostanziale ripensamento. «La stima di un ammanco di entrate di 500-600 milioni di entrate per il bilancio regionale spiega è fatta pensando che a giugno-luglio ci si riavvi verso condizioni di normalità. Se così non fosse, il mancato gettito da compartecipazione ai tributi non potrà che aumentare». Da qui i termini con cui Fedriga e Zilli hanno presentato ieri la questione al Governo: «Il quadro economico entro cui sono stati siglati i Patti finanziari con Roma nel febbraio 2019 sono completamente stravolti puntualizza l'assessore, riprendendo i concetti chiave espressi dal presidente durante l'incontro -. La Regione autonoma, che provvede con proprie risorse a fornire servizi essenziali ai cittadini quali sanità, trasporto pubblico e sistema degli enti locali, non è in grado di sostenere gli impegni previsti da quel Patto a fronte delle minori entrate». Poiché in tempi ordinari il bilancio regionale è di 5,5 miliardi di cui quasi i due terzi impegnati per la sanità, «se non cambiano le prospettive non c'è la possibilità di garantire ai cittadini i servizi costituzionalmente previsti, come quelli sanitari». La richiesta di azzerare, nel senso di non richiedere mai più quei soldi, il contributo alla finanza pubblica è stato unanime da parte delle Regioni speciali, così come il riequilibrio dei conti per il Comuni. Su questo punto la viceministro Castelli ha anticipato che è allo studio la creazione di un Fondo per ripianare i mancati gettiti comunali, «ma non ha fornito dettagli», specifica Zilli. Da verificare, poi, quale risposta sarà possibile alla richiesta di poter contrarre debito per la spesa corrente. «Sarebbero risorse importanti evidenzia l'assessore regionale alle Finanze per poter investire in ambito sanitario, a fronte dell'emergenza generata dal Covid-19, e per poter sostenere gli investimenti dei privati», quest'ultima una leva utile per ridare movimento all'economia. La partita ai massimi livelli è stata aperta. In tempi celeri dovrebbero maturare i seguiti.

Intanto ieri la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha messo in evidenza un altro fronte debole in vista della ripartenza, chiedendo alle istituzioni di mettere «le aziende nelle condizioni di poter salvaguardare la sicurezza dei propri collaboratori» e, se necessario, di «cambiare la legge». Il problema è legato al monitoraggio periodico della salute dei dipendenti delle aziende. Date le problematicità legate alla dei tamponi a tutti e le diverse posizioni rispetto all'efficacia dei test sierologici, la presidente chiede alla «Regione di farsi portavoce presso il Governo di una vitale necessità per le nostre aziende», cioè avere «direttive chiare e basate su presupposti scientifici riguardo alla periodicità con la quale effettuare i monitoraggi e possibilmente anche chiare indicazioni rispetto ai test sierologici ufficiali, bloccando i prezzi degli stessi per evitare speculazioni».

