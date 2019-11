La Regina pronta a un'annata di novità: attesa per la Freccia e la finale di Coppa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SI PARTECORTINA Domenica le prime discese, a dare avvio anzitempo alla stagione dello sci, in attesa dell'esplosione di un inverno eccezionale, ricco di novità. Cortina si presenta per la nuova stagione con un fermento mai visto, in una annata che si concluderà con le Finali della Coppa del mondo di sci alpino, dal 18 al 22 marzo 2020. Sarà la prova generale dei Campionati del mondo Cortina 2021, a loro volta preludio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. OCCHIO ALLE PREVISIONILe nevicate attese in queste ore...