CORTINA Da oggi possono arrivare a Cortina e sulle Dolomiti i cittadini di tutta Italia e della zona Schengen. L'ultima disposizione in materia di sicurezza sanitaria concede infatti a tutti gli italiani e all'intera Europa l'avvio della stagione turistica estiva. Ieri c'era già un buon movimento di ospiti, nel centro del paese, lungo lo struscio di corso Italia, ma soprattutto in montagna. Si è verificato, una volta di più, che le caratteristiche del turismo montano sono adatte per questo periodo in cui, superata la fase più drammatica della pandemia Covid-19, resta comunque la prudenza, che detta norme basilari, a cominciare dal distanziamento sociale.

Gli alberghi di Cortina sono ancora chiusi, quasi per la totalità, escluse alcune eccezioni: il primo ad aprire è stato l'Argentina, a Pocol, per l'intraprendenza di Giovanni Menardi e della sua famiglia: «E' stato il nostro apripista conferma Roberta Alverà, presidente della associazione albergatori possiamo proprio dire che in questa fase Giovanni è stato un faro, già a metà maggio. Con la fine del mese hanno aperto alcuni altri alberghi; noi confidiamo di disporre del 30 per cento delle stanze a metà giugno; per il mese di luglio contiamo di offrire il 90 per cento della nostra disponibilità. Per quanto riguarda la sicurezza, per tutti i protocolli da applicare, noi siamo pronti; adesso speriamo che i clienti siano pronti a sceglierci».

Da questa stagione estiva Cortina ha un'arma in più, da usare nel confronto con le altre località, con le varie destinazioni: «Quest'anno abbiamo anche la proposta del turismo religioso dice la presidente Alverà perché presto sarà issata sul monte Faloria la grande croce astile dedicata a Karol Wojtyla, al papa san Giovanni Paolo II. Per noi è una novità: il turismo religioso è un segmento nuovo, che non conosciamo, e che può rivelarsi interessante. Anche perché non è vincolato alla stagione estiva, nel periodo culminante di agosto, ma può prolungarsi verso l'autunno, sino a ottobre».

Chi vuole salire in montagna, in questi giorni, ha a disposizione la funivia dal passo Falzarego al monte Lagazuoi, sino ai 2.750 metri della vetta. Altri impianti di risalita si attiveranno nel corso del mese di giugno, gli ultimi a luglio. Presto apriranno anche i rifugi alpini, per ora quasi tutti chiusi; il Club alpino italiano ha fissato la data di apertura delle sue strutture, al solito, a ridosso del solstizi d'estate e quest'anno si aprirà sabato 20 giugno. I rifugi privati potranno anticipare o seguire quella scadenza. Chi vuole andare in montagna a camminare deve poter utilizzare i sentieri, una delle risorse della conca d'Ampezzo, con una fitta rete, di decine di itinerari.

La locale sezione del Club alpino italiano collabora con le istituzioni, prima fra tutte quella delle Regole e del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo; i volontari affiancano le maestranze per sistemare e ripulire le tracce. Sabato 6 giugno i volontari sono chiamati a raccolta: si troveranno alle 8 in stazione, per poi dividersi in squadre e andare a lavorare sui sentieri che hanno più bisogno di manutenzione, in coordinamento con i guardaparco. Domenica 7 giugno il Cai di Cortina accoglierà gli amici delle sezioni cadorine, per la prima uscita estiva. Si andrà tutti assieme lungo il sentiero dei canyon, che segue il rio Fanes, con spettacolari salti d'acqua, rapide e cateratte di acqua spumeggiante. Anche in quel caso l'appuntamento è alle 8 nel piazzale della stazione.

Marco Dibona

