La regata degli inconvenienti Ortica e Colombi la spuntano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROBLEMI IN CODARegata del Redentore: molto accade alla fine è non di aspetto agonistico. Mentre le gondole stanno piombato sul traguardo, dalla parte opposta, sotto il ponte votivo, appare il motoscafo Actv 230; dall'aspetto un mezzo per servizi privati. Tutti urlano al capitano di togliersi di mezzo e finalmente il motoscafo accosta liberando il campo di gara. Ancora un po' e sarebbero sorti problemi ben poco simpatici, anche pericolosi per l'incolumità dei vogatori. A proposito di salute, una volta a terra dopo aver diretto la gara,...