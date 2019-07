CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REAZIONEPORDENONE Raggiunto dalla notizia in tarda mattinata, ha sospirato, come se avesse visto vanificarsi gli sforzi compiuti negli scorsi mesi per combattere l'uso di droghe tra i giovani. Alessandro Ciriani, schierato al fianco della Questura e della Prefettura, era stato il primo - mesi fa - a lanciare la guerra agli stupefacenti nelle scuole. E gli arresti di ieri hanno rappresentato da un lato la vittoria dei controlli, ma dall'altro la sconfitta dell'attività preventiva, che evidentemente non è ancora sufficiente. LA...