LA REAZIONELORIA «Mi sento offesa come donna, mi sento ferita come madre. Lo dico per me, ma credo di dirlo a nome di tante altre vittime: l'Italia sta precipitando nel Medioevo». Matilde ha appena saputo che Andrea Loro, il suo ex marito, il padre dei suoi figli, l'uomo che ha tentato di ucciderla avrà la semilibertà. Ma a far arrabbiare la 37enne originaria di Salerno non è la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Che al Signor Loro (cosi' lo chiama da quel 17 Gennaio di sei anni fa) venisse concesso il beneficio di uscire...