CORTINA Bisogna riaprire subito gli impianti sportivi, per una ordinata ripresa delle attività, soprattutto da parte dei ragazzi e dei disabili. È l'appello che il gruppo di lavoro Belluno sviluppo e futuro, movimento civico, ha elaborato in un ampio documento, inviato a Giuseppe Conte presidente del Consiglio, Luca Zaia presidente della Regione Veneto e Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno. I contenuti sono stati anticipati ieri in una videoconferenza. L'appello è condiviso da Gherardo Manaigo, titolare dell'hotel de la Poste e vicepresidente del Movimento impresa ospitalità, che domani sarà a Roma, con un presidio in piazza. Saranno presenti anche due delegati di Belluno Sviluppo e futuro. La manifestazione è per sensibilizzare il governo nazionale sull'esigenza dell'immediata ripresa dello sport, base dell'economia della montagna, nella stagione invernale. «Lo sport è salute. Abbiamo bisogno di sport», ha sentenziato ieri Martino Fogliato, di Belluno sviluppo e futuro, affiancato da Ivan Marchetti, che ha condotto l'incontro.

«Chiediamo sostegni economici ingenti e immediati per la montagna, per lo sport e per l'indotto. Lo sport ordinato è salute». Luigi Borgo, presidente del collegio Veneto dei maestri di sci, ha ammonito: «La montagna senza lo sci non produrrà un giro d'affari degno di quello che potrebbe esprimere. Il fatturato dei maestri di sci in Italia è di 180 milioni di euro; nel Veneto supera la ventina di milioni, ma l'indotto stimato è di almeno quaranta volte. In Austria è stato previsto un ristoro dell'80% sul fatturato dello scorso anno; in Italia, invece, sinora nessuno si è espresso sui ristori economici ai maestri di sci. Abbiamo perso il periodo delle vacanze, mentre a Natale avremmo potuto benissimo sciare, tutto era gestibile. Ora speriamo che il 7 gennaio riaprano, altrimenti sarà una tragedia per la montagna».

Il campione paralimpico Oscar De Pellegrin sostiene la necessità di non fermare la pratica sportiva: «Lo sport è relazione sociale. È inclusione, è una forte motivazione per l'inserimento nella società. Smettere di fare sport comporta difficoltà nel mantenimento della propria fisicità e finisce per influenzare la psiche. Le persone con disabilità fisiche sono doppiamente penalizzate; poi diventa sempre più difficile ripartire. Chi ha disabilità intellettive vive di relazioni, è fondamentale. Non devono chiudersi in casa. Proibire la partecipazione alle attività dei centri diurni e di altre strutture analoghe comporta un peso ancor più gravoso sulle famiglie. L'atleta paralimpico può reagire, modificare il proprio allenamento, ma questa è una situazione diversa da chi invece pratica sport di base, amatoriale». Angelo Marchet, consigliere regionale della Federnuoto, è intervenuto soprattutto come referente di Assonuoto, che riunisce i gestori delle piscine: «C'è una situazione di criticità, sia per i gestori, sia per i proprietari, che sono quasi tutti amministrazioni pubbliche. Noi chiediamo la proroga automatica delle convenzioni fra gestori e proprietari; domandiamo che sia l'ente proprietario a pagare le utenze, acqua gas, luce. Chiediamo di ridurre i canoni di locazione; di erogare alle famiglie i voucher per i corsi di nuoto; di garantire gli ecobonus del 110% per la riqualificazione delle strutture. Avvieremo una campagna di comunicazione nazionale sull'importanza dell'attività fisica strutturata».

Gherardo Manaigo ha confermato: «Non si può dire è soltanto una sciata, perché il turismo è un'unica, grande azienda. Lo diremo mercoledì a Roma, nel presidio in piazza. Il governo non ha idea di cosa sta distruggendo; il turismo era l'unica economia sana in Italia. Ora che hanno chiuso tutto, e mentre è ormai chiara la volontà di chiudere anche a gennaio, devono provvedere con i ristori. In Austria e Germania ammontano all'80% del fatturato dello scorso anno».

Marco Dibona

