LA REAZIONE

CORTINA Cortina non si ferma e ieri sera lo ha mostrato al cielo: ha illuminato a giorno le piste della Tofana, i tracciati delle Finali di Coppa del mondo di sci alpino. Le gare, in calendario dal 18 al 22 marzo, non ci saranno, perché la Federazione internazionale sci le ha annullate, sotto la pressione delle singole federazioni nazionali, dei diversi governi, nel timore del contagio da coronavirus Covid 19.

L'APPELLO

«Aprite gli occhi sui pendii della Tofana hanno gridato ieri sera gli uomini e le donne di Fondazione Cortina 2021 perché vogliamo dire grazie al nostro team di pista, per lo splendido lavoro fatto. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato al nostro fianco, ai partner, alle istituzioni. Grazie a tutti quelli che hanno sperato insieme a noi di poter alzare il sipario delle Finali di Coppa del mondo. Grazie a quanti ci stanno supportando. E un grazie anche a noi stessi, per averci creduto fino in fondo. Si volta pagina, da subito: obiettivo Mondiali». Il messaggio si chiude con un forte in bocca al lupo agli atleti, per le ultime gare della stagione: «Vi aspettiamo a febbraio 2021». Gli uffici della Fondazione erano chiusi, ieri mattina. Non c'era il solito viavai, lo sciamare frenetico di decine di persone. L'amministratore Valerio Giacobbi ha affidato il suo pensiero a uno stringato messaggio: «Esprimo a nome di tutta Fondazione Cortina 2021 il rammarico e l'amarezza per l'annullamento delle Finali; la decisione penalizza fortemente l'intero movimento sportivo, ma anche gli imprenditori, i professionisti e tutta la comunità. In questi ultimi due anni e mezzo, in molti abbiamo investito e lavorato alacremente per l'organizzazione, affinché quest'evento potesse diventare un nuovo trampolino di lancio per il nostro territorio. Rassicuro tutti che a Cortina continuiamo ad operare incessantemente per realizzare al meglio i Campionati del mondo di sci alpino 2021. Il nostro auspicio è che l'emergenza Coronavirus possa essere presto arginata e archiviata».

OPERAZIONE INVERSA

Ieri era invece intenso i lavoro in pista e al traguardo di Rumerlo: bisogna smontare tutto ciò che era già stato allestito. Ci vorranno almeno un paio di settimane per smantellare strutture e impalcature. Il responsabile del traguardo è l'architetto Sebastiano Dabalà. «Può sembrare strano, ma il nostro lavoro non è stato tutto sprecato. Qui al traguardo abbiamo lavorato da marzo dell'anno scorso, prima per progettare la dislocazione delle strutture, poi per realizzare i piani di terra, gli spazi, infine per erigere le tende, posizionare i container. È stato un test importante, in vista dei Mondiali, anche se è mancato il collaudo con il pubblico». A Rumerlo è sorto un villaggio: «C'è la tribuna da 2.500 spettatori elenca Dabalà con sopra le cabine per le cronache televisive e radiofoniche. La tenda per gli ospiti, da 900 metri quadri, è in grado di accogliere 600 persone, con annessa una cucina da 150 metri quadri. La tenda per i media ha una superficie di 500 metri quadri, in grado di mettere a lavorare 186 giornalisti. C'è la produzione Rai, con grandi dotazioni tecnologiche: tutto era pronto, sarebbe bastato collegare le telecamere e trasmettere. C'è una tenda da 300 metri quadri per i volontari, ci sono gli spazi per le televisioni nazionali. Abbiamo annotato tutto, da rifare fra dieci mesi».

IL MESSAGGIO

Alla fondazione Cortina 2021 arriva la solidarietà di Confindustria Belluno Dolomiti: «Cortina paga un conto salato per l'emergenza coronavirus dice la presidente Lorraine Berton, che è anche coordinatrice nazionale del tavolo tecnico sport e grandi eventi di Confindustria l'annullamento delle gare ci parlano di un Paese in crisi d'immagine ed è questa che dobbiamo recuperare al più presto con uno sforzo titanico, che metta insieme Governo, imprese e territori. Sono certa che Cortina saprà rifarsi. Proprio dai grandi eventi bisogna ripartire». «Nella nostra assemblea generale abbiamo chiamato a raccolta tutti i protagonisti di Mondiali 2021 e Olimpiadi 2026, per un confronto. Ho visto tanta energia e voglia di crescere. Questo è lo spirito che dobbiamo mantenere in questo momento straordinario. A emergenza finita, dovremo correre ancora di più, puntando su una comunicazione forte e credibile; su uno straordinario piano infrastrutturale, materiale e immateriale; su un'offerta integrata, sul fronte turistico e della mobilità. Uniti ce la faremo, a condizione che dall'esecutivo arrivi un segnale potente per l'economia e l'impresa. Di fronte a un piano choc, sono certa che ognuno farà la propria parte come prima e più di prima».

Marco Dibona

