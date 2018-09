CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REAZIONECORTINA (BELLUNO) Giochi olimpici invernali 2026 a un passo dal baratro. Quella che doveva essere una santa alleanza diventa uno scontro tra Milano e Torino, con Cortina d'Ampezzo incolpevole vittima. La pretesa del sindaco di Milano Giuseppe Sala che chiede per la sua città una posizione di primo piano, se non proprio esclusiva, nel brand per le Olimpiadi, trova addirittura un sindaco ampezzano che non pone particolari ostacoli: Gianpietro Ghedina è disposto a smussare tutti gli spigoli, a oliare ogni attrito, pur di portare a...